Зло должно быть побеждено, а не умиротворено: украинские общественные деятели обратились к мировым лидерам

Украинские общественные деятели, в частности политики, дипломаты, ученые, художники и правозащитники, опубликовали обращение к мировым лидерам и международному сообществу с призывом не умиротворять агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем обращении.

В целом, документ подписали более 160 человек.

Обращение под названием "Не вмиротворювати зло" освещает украинское видение далеко идущих подрывных целей России, а также описывает положительные и отрицательные сценарии завершения войны, которые зависят от позиции мировых лидеров и международного сообщества.

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Новый 2025 год несет Украине и Европе много неопределенности и надежд, связанных с попыткой найти простое решение сложной проблемы - как завершить большую войну. Мы, украинские общественные деятели и публичные интеллектуалы, обращаемся к мировым лидерам и широкой международной общественности, чтобы поделиться нашим взглядом на грядущие вызовы и надежды.

Прежде всего хотим подчеркнуть, что для России главной целью этой войны не является получение дополнительных территорий. Она и так имеет огромные неосвоенные территории, а при захвате новых земель их систематически опустошает. Также целью не является возвращение Украины под свой контроль. Это лишь одна из промежуточных целей.

Целью войны для России является слом современного мирового порядка. Она стремится вернуть свой статус супердержавы, которая действует своевольно и по праву сильного нападает на соседей, вмешивается в дела других государств, осуществляет террористические акты, поддерживает авторитарные режимы и незаконные вооруженные формирования по всему миру. Все это не случайности, прихоти Путина или временное "отклонение от нормальности". Это - часть стратегического расчета. Именно поэтому три года назад Путин выдвинул ультиматум США и их союзникам в Европе, требуя вернуться к диспозиции 1997 года. Украина, в силу своей истории и географии, стала очередной целью на пути реализации этих реваншистских намерений.

Для самой Украины эта война имеет экзистенциальный характер. Это война за само существование украинской нации, общества и государства. Украинское демократическое и российское авторитарно-имперское политические видения являются взаимоисключающими по своей природе. Это означает, что "заморозка" конфликта на той или иной линии разграничения не приведет ни к разрядке напряжения, ни к установлению устойчивого мира. Для России такая заморозка станет прежде всего свидетельством слабости Запада и поощрением дальнейшей агрессии и войн, в которых прольется кровь европейцев и американцев. Устойчивый мир наступит только тогда, когда под давлением Украины и ее союзников в России наступит системный кризис и поражение путинского режима. Как доказывает история, тирании хрупкие.

Эта война не ограничивается Украиной, а "украинский вопрос" не решается исключительно в плоскости украинско-российских отношений. Если мировые лидеры будут требовать от Украины уступок территориями и суверенитетом без действенных гарантий безопасности, это, по сути, будет означать поражение Украины, которое станет сигналом для Китая и других ревизионистов о возможности захвата того, чего они хотят. Северокорейские войска будут появляться в различных горячих точках. Пиратство, блокирование торговых путей, атаки на информационные системы и глобальные коммуникации подорвут мировую торговлю. Длительные усилия по ограничению распространения ядерного оружия будут сведены на нет. Российские медиа-влияния, кибератаки, секретные операции и вмешательство в выборы в демократических странах будут подрывать мировой порядок. А возможное падение Украины создаст большую волну беженцев и откроет Путину путь дальше на Запад.

С другой стороны, эффективное прекращение агрессии России против Украины может стать решением многих проблем демократического мира. Поражение России в ее захватнической войне против Украины восстановит порядок, основанный на правилах и взаимозависимости ответственных игроков. Безопасность мировой торговли, мировая ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность усилятся. Террористические режимы и организации по всему миру потеряют российскую поддержку и ослабнут.

Сегодня Украина выигрывает время для демократического мира, чтобы он мог сплотиться и усилиться. Но это время не бесконечно. Силы, стоящие на защите мира, свободы и человеческого достоинства, должны перейти в наступление. Украина и весь демократический мир могут только или вместе победить, или вместе уступить и проиграть. Иллюзия мира ценой позора уже не раз приносила новую войну.

Силой демократии является способность учиться на ошибках. Украина тоже путем проб и ошибок боролась и продолжает бороться за путь к демократии. На этом пути она платит непомерно высокую цену. У каждой и каждого из нас есть родственники и друзья, которые потеряли имущество, здоровье или даже жизнь. Но мы понимаем, что цена войны будет еще больше, если наши союзники обольстятся иллюзией остановки войны без устранения ее причин. И это не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому мы призываем наших партнеров искать путь не к умиротворению агрессора, а к общей победе.

Зло не может быть умиротворено. Оно должно быть побеждено и наказано, ради безопасного будущего Украины, Европы и всего мира.