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Новости Война
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Зло должно быть побеждено, а не умиротворено: украинские общественные деятели обратились к мировым лидерам

Звернення українських громадських діячів до світових лідерів

Украинские общественные деятели, в частности политики, дипломаты, ученые, художники и правозащитники, опубликовали обращение к мировым лидерам и международному сообществу с призывом не умиротворять агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем обращении.

В целом, документ подписали более 160 человек.

Обращение под названием "Не вмиротворювати зло" освещает украинское видение далеко идущих подрывных целей России, а также описывает положительные и отрицательные сценарии завершения войны, которые зависят от позиции мировых лидеров и международного сообщества.

Полный текст

Новый 2025 год несет Украине и Европе много неопределенности и надежд, связанных с попыткой найти простое решение сложной проблемы - как завершить большую войну. Мы, украинские общественные деятели и публичные интеллектуалы, обращаемся к мировым лидерам и широкой международной общественности, чтобы поделиться нашим взглядом на грядущие вызовы и надежды.

Прежде всего хотим подчеркнуть, что для России главной целью этой войны не является получение дополнительных территорий. Она и так имеет огромные неосвоенные территории, а при захвате новых земель их систематически опустошает. Также целью не является возвращение Украины под свой контроль. Это лишь одна из промежуточных целей.

Целью войны для России является слом современного мирового порядка. Она стремится вернуть свой статус супердержавы, которая действует своевольно и по праву сильного нападает на соседей, вмешивается в дела других государств, осуществляет террористические акты, поддерживает авторитарные режимы и незаконные вооруженные формирования по всему миру. Все это не случайности, прихоти Путина или временное "отклонение от нормальности". Это - часть стратегического расчета. Именно поэтому три года назад Путин выдвинул ультиматум США и их союзникам в Европе, требуя вернуться к диспозиции 1997 года. Украина, в силу своей истории и географии, стала очередной целью на пути реализации этих реваншистских намерений.

Для самой Украины эта война имеет экзистенциальный характер. Это война за само существование украинской нации, общества и государства. Украинское демократическое и российское авторитарно-имперское политические видения являются взаимоисключающими по своей природе. Это означает, что "заморозка" конфликта на той или иной линии разграничения не приведет ни к разрядке напряжения, ни к установлению устойчивого мира. Для России такая заморозка станет прежде всего свидетельством слабости Запада и поощрением дальнейшей агрессии и войн, в которых прольется кровь европейцев и американцев. Устойчивый мир наступит только тогда, когда под давлением Украины и ее союзников в России наступит системный кризис и поражение путинского режима. Как доказывает история, тирании хрупкие.

Эта война не ограничивается Украиной, а "украинский вопрос" не решается исключительно в плоскости украинско-российских отношений. Если мировые лидеры будут требовать от Украины уступок территориями и суверенитетом без действенных гарантий безопасности, это, по сути, будет означать поражение Украины, которое станет сигналом для Китая и других ревизионистов о возможности захвата того, чего они хотят. Северокорейские войска будут появляться в различных горячих точках. Пиратство, блокирование торговых путей, атаки на информационные системы и глобальные коммуникации подорвут мировую торговлю. Длительные усилия по ограничению распространения ядерного оружия будут сведены на нет. Российские медиа-влияния, кибератаки, секретные операции и вмешательство в выборы в демократических странах будут подрывать мировой порядок. А возможное падение Украины создаст большую волну беженцев и откроет Путину путь дальше на Запад.

С другой стороны, эффективное прекращение агрессии России против Украины может стать решением многих проблем демократического мира. Поражение России в ее захватнической войне против Украины восстановит порядок, основанный на правилах и взаимозависимости ответственных игроков. Безопасность мировой торговли, мировая ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность усилятся. Террористические режимы и организации по всему миру потеряют российскую поддержку и ослабнут.

Сегодня Украина выигрывает время для демократического мира, чтобы он мог сплотиться и усилиться. Но это время не бесконечно. Силы, стоящие на защите мира, свободы и человеческого достоинства, должны перейти в наступление. Украина и весь демократический мир могут только или вместе победить, или вместе уступить и проиграть. Иллюзия мира ценой позора уже не раз приносила новую войну.

Силой демократии является способность учиться на ошибках. Украина тоже путем проб и ошибок боролась и продолжает бороться за путь к демократии. На этом пути она платит непомерно высокую цену. У каждой и каждого из нас есть родственники и друзья, которые потеряли имущество, здоровье или даже жизнь. Но мы понимаем, что цена войны будет еще больше, если наши союзники обольстятся иллюзией остановки войны без устранения ее причин. И это не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому мы призываем наших партнеров искать путь не к умиротворению агрессора, а к общей победе.

Зло не может быть умиротворено. Оно должно быть побеждено и наказано, ради безопасного будущего Украины, Европы и всего мира.

Автор: 

война (1380) обращение (751) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+7
Розум зобов'язаний перемогти страх. Доки цього не буде усі навкруги будуть сліпі та глухі.
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06.01.2025 12:06
+5
Огляд американських ЗМІ на реакцію на інтерв'ю ЕрЗе Лексу Фрідману від Олега Шарапи:
https://t.me/Ol_Sharp/21158 Олег Шарп:
🍁 Черговий мат Зеленського під час інтерв'ю.
Президент України сказав, що Україна і в 2014, і в 2022 році розіслала всім підписантам меморандуму прохання про початок консультацій, але жодних відповідей не отримала.
💬 «Це був просто папірець. Усім на неї було п...херу», - у серцях промовив Зеленський.
🤷‍♂️ По@уй, бл@дь, ху@ня. Навіщо це? От щоб що? Наслідування стилю автора фрази «мочити у сортирі»? Важко зрозуміти, але давайте подивимось, як на це реагують люди - як в Україні, так і в США…
Прочитав на деяких українських каналах, що, мовляв, дивіться який молодець - сказав це вслух! І ще, мовляв, таке заходить пересічному американцю.
Так от, не заходить - це раз. "Пересічний американець" у цьому контексті НІЧОГО не вирішує - це два.

Також продивився як коментарі до подкасту, так і реакцію окремих ЗМІ:
✔️ На CNBC, наприклад, взагалі мало уваги приділили суті вью, зате двоє ведучих посміялись над тим, що Зеленський (цитую) "swore like a sailor". Українською дослівно - "вилаявся як моряк". І десь дві хвилини у нейтральному ключі обсмоктували стиль відповідей президента.
✔️ На АВС звернули увагу на те, що Зеленський навіть не спромігся подякувати Байдену за те, що він робив для України протягом цих років. Дослівно:

«Зеленський вже повністю переключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом до цих пір є Байден. Через декілька днів він направить в Україну ще велику партію грошей та зброї. Не зрозуміло, що зробить для України Трамп, але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, кому ще недавно співав осани.»
✔️ Проте, на NBC News досить комплементарно висловились - мовляв, "український президент продовжує вперто шукати підтримку Західного світу у війні з росією, а тому все більше роздає інтервю західним ЗМІ, сподіваючись через них привернути увагу Трампа."
Також оглядачам цього каналу сподобалась теза Зеленського про те, що "НАТО - привід для вторгнення в Україну, а путін ненавидить українців лише за те, що вони є." І, нарешті, вони звернули увагу на слова очільника країни про те, що він "не поважає ні керівника росії, ні її народ". Ця фраза викликала певну дискусію у студії, але ведучі дійшли висновку, що український президент має право на таку думку.
✔️ Що стосується головного рупора республіканців - Fox News, то вони на цей час взагалі не згадали про цю бесіду.
Так що, я б не тішив себе надією, що такий стиль спілкування, а також грубі лестощі Трампу зайшли американцям. Що стосується самого Трампа, то він плювати хотів на такі інтерв'ю - вирішувати питання щодо України Донні буде виходячи з егоцентричних інтересів Сполучених Штатів у тому сенсі, в якому він їх для себе розуміє. І ніяк інакше.

‼️ Мій висновок: все більше стає очевидним, що інтерв`ю у першу чергу було розраховано не на американського слухача, як це здалось спочатку, а на українського - просто статус американського інтервʼюера надав йому більшої ваги. Розраховано ту частину українського соціуму, якій заходить як діючий президент, так і "пацанський" стиль його спілкування. Нічого особистого - просто власний електорат повинен бути у перманентному стані захоплення тим, хто зовсім не збирається просто так віддавати свої клейноди.
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06.01.2025 13:27
+3
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06.01.2025 12:43
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Світ прислухається?
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06.01.2025 11:57 Ответить
Нет.История всегда повторяется,а люди как правило всегда идиоты а этой истории ,не знают ее,и не учатся не то что на своих ,но и на чужих ошибках.
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06.01.2025 15:11 Ответить
Я тіки "За!"
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06.01.2025 12:00 Ответить
А до кого вони звертаються? Це ж українці всі голосують за переговори і завершення війни на любих умовах. А Захід як завжди з радістю вам допоможе знову повернутись в російський ГУЛАГ
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06.01.2025 12:04 Ответить
НПЗД! Українці голосують правильно. А креолізоваане насєлєніє, виховане колоніальними адміністраціями, справді голосує за виродків.
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06.01.2025 12:13 Ответить
А ти МОЖЕШ це підказати Заходу і показати їмж, ЯК відокремити одних від інших. Це ж ми тут розуміємо це, а за кордоном дивляться на цифри на виборах, в яких УКРАЇНЦІ(по паспортам) вибрали собі...своє. Так воно і з отими голосуваннями про "переговори і завершення війни на любих умовах" - що і використують в майбутньому ЗЕбуїни.
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06.01.2025 13:52 Ответить
Спершу це мають зрозуміти "українці", у Заходу свої проблеми. Інша річ, українська владна верхівка всі 30 років "незалежности" нічого не робила, щоб донести Заходу українську версію історії України (від безпосередніх наступників колоніальної адміністрації годі було сподіватися на щось інше). У західних вишах викладають історію з голосу проросійських істориків Гарварду. А про те, як маніпулювати думкою електорату, на Заході і без нас добре знають. Я за правильні означення. Населення України тоді можна називати українцями, коли відбудеться НАЦІОНАЛЬНА українська держава.
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06.01.2025 14:08 Ответить
У мене кілька питань. Що означає НАЦІОНАЛЬНА держава по вашому ? Ви справді вірите, що в Україні, де 30% вважають себе руЦЬкими, вся Україна 100% захоче змін у напрямку західної демократії ? Я ледь не кожен день чув "європейцями забажали?"
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06.01.2025 14:23 Ответить
Було б бажання (звісно, тут потрібні воля і трохи ресурсів). Впровадити інститут негромадян, і відпадуть від виборів ті, для кого Україна не є цінністю.
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06.01.2025 15:06 Ответить
"Я за правильні означення" - Ви знаєте, я вже СТІЛЬКИ бачив таких "правильних", які навіть були раді, коли Порошенко програв. Інколи, треба дивитись далі свого "радикального бачення" і вболівати за ВСЮ Україну, а не за якісь "правильні означення", що веде потім до розколу патріотичних сил і поверненню анти-українських сил до влади, як це сталось у 19-му.
Нажаль, ще й зараз більшість таких "правильних" ЛОМів та псевдо-націоналістів й досі не хочуть визнавати, що вони теж приклали свої руки до того, що сталось в Україні і до того, що відбувається зараз. Не можна ні різати гілку, на якій сидиш, ні закопувати опонента разом з собою тільки тому, що він щось "не так висказав" - це вбиває ВСІХ, бо послаблює протистояння абсолютному ЗЛУ, що нас ВСІХ знищує.
Вибачте, наболіло вже за стільки років.
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06.01.2025 14:37 Ответить
Ви вдаєтеся в деталі, не бачачи за деревами лісу. Якщо говорити про теперішню "всю" Україну, то вона не має жодних перспектив. Демократія в умовах несформованої нації і бідного населення - це інструмент демонтажу держави (якою б пародійною вона не була). Дали нерозумним дітям сірники, а вони підпалили хату. Самі ж бачите наслідки послідовних "демократичних" виборів. І, якщо вже говорити про "радикалів", що раділи поразці Пороха, то я не вважаю тягнибоків українськими націоналістами (пори те, що наївні прості свободівці гинуть на фронті). Свобода - симулякр націоналістичної партії.
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06.01.2025 15:04 Ответить
Розум зобов'язаний перемогти страх. Доки цього не буде усі навкруги будуть сліпі та глухі.
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06.01.2025 12:06 Ответить
Якщо діячам порадять особисто йти на фронт, у відповідь ?
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06.01.2025 12:06 Ответить
Русня своїх "діячів" на фронт не кидає, береже. Правильно робить.
Бо потім "у нас культура, а у вас - свінарнік нєотьосанний, давайтє-ка лучшє к нам, прімітіви, хоть нємного цівілізаціі понюхаєтє своімі пятакамі".
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06.01.2025 12:15 Ответить
Знаю тільки одного діяча культури-пана Подервянського .
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06.01.2025 12:51 Ответить
Жадан - не діяч? Правда, він вже в ЗСУ.
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06.01.2025 13:09 Ответить
Кому і Зеленський діяч . А так ці всі діячи типу як Кулеба, пообіцяв війну лопатами, а сам звалив.
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06.01.2025 13:18 Ответить
Тобто в Україні діячів культури немає. Зате вони є на росії. Ну а якже. Толстоєвський, балєт, Чайковський, вот ето всьо. Нє свінарнік, да.
Правда, чим ці "діячі" у ********* світі росію прославили, невідомо.
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06.01.2025 13:22 Ответить
Хз шо там на росії, не цікавлюся.
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06.01.2025 14:07 Ответить
Немає там у культурі нічого, що вартувало б всесвітньої уваги.
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06.01.2025 14:31 Ответить
отож то, хто буде те зло перемагати на полі бою? бажаючих все менше і менше серед "пересічних", а "панство" і не збирається це робити. І ще питання: як довго це "перемагання" триватиме? скільки ще будинків буде зруйновано? скільки людей вбито і покалічено? І це все звісно ж буде на території України і за рахунок українців? Якщо Захід і надалі так пасивно "протистоятиме" росії, якщо Захід вважає, що йому достатньо обійтися торговими війнами з Китаєм , то все це виглядає, як принесення в жертву України і людей,які тут живуть
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06.01.2025 12:31 Ответить
Зараз будь-яке звернення треба підтримати, а не "як завжди" покритикували й забули.
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06.01.2025 14:36 Ответить
перед тим, як питати, потрібно спочатку переглянути список пілписантів.
Але жодному капітулянту і ухилянту така думка в тирсу не заходить.
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06.01.2025 13:38 Ответить
Так там добряча кількість підписантів і є ухилянтами, якась купа незрозумілих діячів та активістів.
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06.01.2025 14:59 Ответить
Зло має бути переможене, але чужими руками, так?
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06.01.2025 12:06 Ответить
Ці руки - нам не чужі.
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06.01.2025 12:13 Ответить
Звичайно, ніхто з цих "діячів" і не планує особисто воювати зі злом. Вони будуть з тв, радіо, інтернету розказувати іншим як треба воювати, і як це патріотично померти за Батьківщину банду мародерів при владі. Огидно це все...
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06.01.2025 13:31 Ответить
Зло має бути знищено ...
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06.01.2025 12:25 Ответить
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06.01.2025 12:43 Ответить
А какие украинцы обращаются к миру!!!!
Список фамилий - крутой!!!!!
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06.01.2025 12:25 Ответить
так, передивився прізвища. Але не розумію, навіщо вони взяли в свій колектив слугу урода Чернєва, який володіє двома паспортами, і з куркою-мутантом на обкладинці - теж.
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06.01.2025 13:30 Ответить
Странно, что нет в списке Порошенко и Ющенко
И я тоже ббыла удивлена фамилией Чернева
Это политика
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06.01.2025 14:32 Ответить
Странно,что нет Портникова и Забужко, например
Наверное, торопились....
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06.01.2025 14:33 Ответить
Год назад в Аргентине пришел новый президент страны... Государство стало совсем другое...на 180 градусов... Зеленский езжай на стажировку..., вдруг ума наберёшься...
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06.01.2025 12:52 Ответить
Так багато коров, якраз може їх пасти.
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06.01.2025 13:23 Ответить
Огляд американських ЗМІ на реакцію на інтерв'ю ЕрЗе Лексу Фрідману від Олега Шарапи:
https://t.me/Ol_Sharp/21158 Олег Шарп:
🍁 Черговий мат Зеленського під час інтерв'ю.
Президент України сказав, що Україна і в 2014, і в 2022 році розіслала всім підписантам меморандуму прохання про початок консультацій, але жодних відповідей не отримала.
💬 «Це був просто папірець. Усім на неї було п...херу», - у серцях промовив Зеленський.
🤷‍♂️ По@уй, бл@дь, ху@ня. Навіщо це? От щоб що? Наслідування стилю автора фрази «мочити у сортирі»? Важко зрозуміти, але давайте подивимось, як на це реагують люди - як в Україні, так і в США…
Прочитав на деяких українських каналах, що, мовляв, дивіться який молодець - сказав це вслух! І ще, мовляв, таке заходить пересічному американцю.
Так от, не заходить - це раз. "Пересічний американець" у цьому контексті НІЧОГО не вирішує - це два.

Також продивився як коментарі до подкасту, так і реакцію окремих ЗМІ:
✔️ На CNBC, наприклад, взагалі мало уваги приділили суті вью, зате двоє ведучих посміялись над тим, що Зеленський (цитую) "swore like a sailor". Українською дослівно - "вилаявся як моряк". І десь дві хвилини у нейтральному ключі обсмоктували стиль відповідей президента.
✔️ На АВС звернули увагу на те, що Зеленський навіть не спромігся подякувати Байдену за те, що він робив для України протягом цих років. Дослівно:

«Зеленський вже повністю переключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом до цих пір є Байден. Через декілька днів він направить в Україну ще велику партію грошей та зброї. Не зрозуміло, що зробить для України Трамп, але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, кому ще недавно співав осани.»
✔️ Проте, на NBC News досить комплементарно висловились - мовляв, "український президент продовжує вперто шукати підтримку Західного світу у війні з росією, а тому все більше роздає інтервю західним ЗМІ, сподіваючись через них привернути увагу Трампа."
Також оглядачам цього каналу сподобалась теза Зеленського про те, що "НАТО - привід для вторгнення в Україну, а путін ненавидить українців лише за те, що вони є." І, нарешті, вони звернули увагу на слова очільника країни про те, що він "не поважає ні керівника росії, ні її народ". Ця фраза викликала певну дискусію у студії, але ведучі дійшли висновку, що український президент має право на таку думку.
✔️ Що стосується головного рупора республіканців - Fox News, то вони на цей час взагалі не згадали про цю бесіду.
Так що, я б не тішив себе надією, що такий стиль спілкування, а також грубі лестощі Трампу зайшли американцям. Що стосується самого Трампа, то він плювати хотів на такі інтерв'ю - вирішувати питання щодо України Донні буде виходячи з егоцентричних інтересів Сполучених Штатів у тому сенсі, в якому він їх для себе розуміє. І ніяк інакше.

‼️ Мій висновок: все більше стає очевидним, що інтерв`ю у першу чергу було розраховано не на американського слухача, як це здалось спочатку, а на українського - просто статус американського інтервʼюера надав йому більшої ваги. Розраховано ту частину українського соціуму, якій заходить як діючий президент, так і "пацанський" стиль його спілкування. Нічого особистого - просто власний електорат повинен бути у перманентному стані захоплення тим, хто зовсім не збирається просто так віддавати свої клейноди.
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06.01.2025 13:27 Ответить
Это интервью рассчитано
ТОЛЬКО НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО
Это для ОХЛОСА
Ему как раз зайдет на УРА !!!
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06.01.2025 14:34 Ответить
А всі ці "українські громадські діячі, зокрема політики, дипломати, науковці, митці та правозахисники" також будуть брати активну участь в перемозі над злом, чи і надалі тільки ляпатимуть язиками з теплих студій/квартир і все?
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06.01.2025 13:34 Ответить
В країні 160 політика, митця і науковця і жодного комплексу ППО, який би збивав носії КАБів. Чудернацько.
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06.01.2025 14:05 Ответить
Перше. Назвіть країну, яка має подібну зброю ? Хоча КАБи - не винахід срср, а лише копія західних керованих бомб. Друге. Зброя вбивства з'являється раніше ніж зброя стримування або зброя протидії.
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06.01.2025 14:45 Ответить
Україна має, принаймні мала, модифікації C300 з дальностями понад 200 км. З інженерами обслуговування, що знали схемотехніку. Мала 2 ракетних заводи і час для евакуації і дублювання устаткування. Має підтримку практично всіх індустріальних країн. Так ці політики, митці і науковці не хочуть власному народу розповісти що відбувається, чому замість 10 тис. у ВПК мобілізують 100 тис. у піхоту.
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06.01.2025 18:54 Ответить
Діячі повинні бути розумними, а не популістами-ідеалістами!
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06.01.2025 14:06 Ответить
Українські громадські діячі звернулися до світових лідерів з закликом не умиротворювати агресора . Чудово.
Отже скоро українські громадські діячі звернуться до української влади ?
"Не боятися ! Не брехати ! Не красти !" (Томаш Масарик , президент Чехословаччини (1918-1935)
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06.01.2025 15:27 Ответить
 
 