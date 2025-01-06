На Харьковщине выявили двух предателей, работавших на россиян во время оккупации Изюма

Во время оккупации города Изюма двое местных жителей устроились в незаконно созданные органы временной оккупационной администрации Изюмского района. В должности мужчины находились с мая по сентябрь 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Следователями установлено, что 47-летний мужчина занял должность "директора" коммунального предприятия Вохр "ЮГ", а второй 52-летний подозреваемый добровольно занял должность "начальника отдела охраны" того же учреждения.

Злоумышленники имели в подчинении работников коммунального предприятия, руководили их действиями и выдавали указания на формирование приказов о назначении на должности работников, списков сотрудников, бланков различного типа. Правонарушители собирали и проводили совещания сотрудников, а также участвовали в совещаниях в оккупационной военно-гражданской администрации государства-агрессора. Накануне освобождения города Изюм правонарушители сбежали в страну-агрессор.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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