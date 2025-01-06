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Новости
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На Харьковщине выявили двух предателей, работавших на россиян во время оккупации Изюма

Поліцейські викрили двох зрадників

Во время оккупации города Изюма двое местных жителей устроились в незаконно созданные органы временной оккупационной администрации Изюмского района. В должности мужчины находились с мая по сентябрь 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Следователями установлено, что 47-летний мужчина занял должность "директора" коммунального предприятия Вохр "ЮГ", а второй 52-летний подозреваемый добровольно занял должность "начальника отдела охраны" того же учреждения.

Злоумышленники имели в подчинении работников коммунального предприятия, руководили их действиями и выдавали указания на формирование приказов о назначении на должности работников, списков сотрудников, бланков различного типа. Правонарушители собирали и проводили совещания сотрудников, а также участвовали в совещаниях в оккупационной военно-гражданской администрации государства-агрессора. Накануне освобождения города Изюм правонарушители сбежали в страну-агрессор.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: 

коллаборационизм (872) Харьковская область (868) Изюмский район (72)


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Прикоти під скотомогильником.
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06.01.2025 12:25 Ответить
а до Баканова питань не має? Все зробив, щоб кацапам допомогти?
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06.01.2025 12:27 Ответить
Свого синочка влаштував до СБУ. Місію виконано!
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06.01.2025 13:29 Ответить
Ой-йой, аж двох. А при цьому повну ОПу зрадників не бачать!
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06.01.2025 12:27 Ответить
Зрадників,які працюють на росіян потрібно в першу чергу шукати в Києві.І на високих посадах.Знайти якогось сантехніка,який під час окупаціі встановив унітаз високопоставленому москалю - не велика заслуга.І - головне - малоефективна...
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06.01.2025 12:30 Ответить
Коли будуть покарані зрадники, котрі купили/виготовили/поставили до ЗСУ браковані міни?
І продовжують це робити прямо зараз.
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06.01.2025 13:28 Ответить
Кожний мусор ментяра це зрадник України.
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06.01.2025 14:54 Ответить
 
 