Рашисты с 1 января нанесли 34 удара КАБами и применили 24 "шахеда" по гражданской инфраструктуре Харьковщины

За прошедшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 4 БПЛА "Шахед", 4 управляемые авиабомбы, 2 БПЛА "Молния-1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

5 января россияне дважды атаковали Харьков БпЛА "Молния-1". Один из них упал на крышу административного здания одного из предприятий и не взорвался. В другом случае повреждено остекление трех частных домов, автомобиль в Киевском районе.

Поздно вечером враг КАБами атаковал с. Турово Богодуховского района. В результате попадания уничтожен один и повреждены восемь частных домов, хозяйственные постройки.

В результате ударов четырьмя FPV-дронами в селе Александровка поврежден частный дом.

"Основные удары пришлись на гражданскую инфраструктуру Харьковского, Богодуховского, Купянского, Изюмского районов. В таких условиях не прекращается миграция гражданского населения в области и за ее пределами", - отметил Синегубов.

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