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Новости Война
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В ВСУ создадут медицинское подразделение для улучшения помощи в зоне боевых действий

У ЗСУ створять медичний підрозділ для ефективної допомоги

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский одобрил инициативу создания отдельного медицинского подразделения в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ.

Его главной функцией будет совершенствование и масштабирование медицинской помощи для военных в зоне боевых действий.

"Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с главнокомандующим. И получили поддержку", - говорится в заметке.

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Автор: 

медицина (2524) ВСУ (6614) Александр Сырский (600)


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оперативненько....
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06.01.2025 13:12 Ответить
Країна машина часу, все в майбутньому - створимо, побудуємо, підпишемо, покращемо, відновимо, перегонимо ну і тд.... Діти коло ялинки з президентом, президент " зцілює" поранених, президент " тримає фронт", президенту аплодують в залі ради, єдині новини партії....пздц. Господи прости я про совок тільки фільми дивився і книжки читав та я не хотів в ньому жити. Походу СССР 2.0 пілотний проект в Україні 🤬🤬🤬
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06.01.2025 13:31 Ответить
В підрозділах бракує звичайних машин для евакуації, ви можете хочаб цим забезпечити на третьому році війни, невже це так важко,
а щодо тоді робилося до цього часу.....
😡😡😡
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06.01.2025 13:42 Ответить
Взагалі машин немає.
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06.01.2025 14:25 Ответить
Читати це вже важко... Догонім, перегоні, побудуєм... З цим зепорхасирним лайном... А ще оцінка командирів - рейтинг... Шапіто...
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06.01.2025 13:47 Ответить
Ну нарешті! Чергова "реформа", в стилі пересування койок у борделі
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06.01.2025 14:25 Ответить
Як я розумію, збираються замість бригад вводити дивізії, а при них медсанбати.
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06.01.2025 14:26 Ответить
 
 