В ВСУ создадут медицинское подразделение для улучшения помощи в зоне боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский одобрил инициативу создания отдельного медицинского подразделения в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ.

Его главной функцией будет совершенствование и масштабирование медицинской помощи для военных в зоне боевых действий.

"Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с главнокомандующим. И получили поддержку", - говорится в заметке.

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