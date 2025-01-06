В ВСУ создадут медицинское подразделение для улучшения помощи в зоне боевых действий
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский одобрил инициативу создания отдельного медицинского подразделения в ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ.
Его главной функцией будет совершенствование и масштабирование медицинской помощи для военных в зоне боевых действий.
"Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с главнокомандующим. И получили поддержку", - говорится в заметке.
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а щодо тоді робилося до цього часу.....
😡😡😡