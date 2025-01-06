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Войска РФ обстреляли из РСЗО "Торнадо" Богодуховский район: повреждены дома, газовые сети и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром, 6 января, российские военные, предварительно, из РСЗО "Торнадо" нанесли около 10 ударов по Богодуховскому району Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, отмечается, что обстрелам подверглись село Орешанка, Орешанский лес Золочевской общины и окрестности города Золочев.

В результате ударов повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередач и газовые сети.

Сообщается, что информация о пострадавших не поступала.

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Обстріл Богодухівського району на Харківщині 6 січня
Обстріл Богодухівського району на Харківщині 6 січня
Обстріл Богодухівського району на Харківщині 6 січня
Обстріл Богодухівського району на Харківщині 6 січня

Автор: 

обстрел (27327) Харьковская область (868) Богодуховский район (52) Орешанка (1) Золочев (22) война в Украине (4082)


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