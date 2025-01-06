Враг увеличил использование FPV-дронов для ударов по Покровску, в городе до сих пор проживают 7 300 человек

В Покровске наблюдается снижение темпов эвакуации - за сутки выезжают от пяти до десяти жителей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" рассказал председатель Покровской МВА Сергей Добряк.

"Ситуация с безопасностью у нас ухудшается, потому что россияне постоянно последние недели обстреливают из артиллерии, используют КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно... Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают беспилотники, но это вопрос времени", - подчеркнул он.

По его словам, в результате дроновых атак в этом населенном пункте повреждено много коммунальной техники (водо- и мусоровозов). В Покровске сейчас работает немного магазинов и несколько аптек.

По информации Покровской МВА, за прошедшие сутки в громаде получили ранения 5 мирных жителей. Враг бил по жилым домам, попал в центр города, повреждены продуктовый магазин и административное здание.

Напомним, накануне военные сообщили, что фиксируют в окрестностях Покровска Донецкой области накопление Россией солдат.

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