ДТЭК возобновил электроснабжение для более 281 тысяч абонентов в четырех областях
В декабре 2024 года благодаря усилиям "ДТЭК Сети" удалось восстановить электроснабжение для более 281 тысячи абонентов в четырех областях Украины, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях.
Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Это стало возможным несмотря на интенсивные обстрелы энергетической инфраструктуры страны со стороны России. В частности, в Днепропетровской области было восстановлено электроснабжение для 175,8 тысячи домохозяйств, в Донецкой - для 67,8 тысячи, в Одесской - для 30,8 тысячи, а в Киевской - для 7 тысяч семей.
Как отмечается, с начала полномасштабной войны, "ДТЭК Сети" вернули электроснабжение для 16,4 миллионов семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.
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