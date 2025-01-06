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Зеленский установил День Государственной специальной службы транспорта

Зеленський підписав закон щодо зарахування у запас прикордонників

Президент Владимир Зеленский своим указом №14/2025 официально ввел День Государственной специальной службы транспорта.

Указ опубликован на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Этот праздник ежегодно будут отмечать 5 февраля.

Как указано в тексте указа, решение принято с учетом значительного вклада службы в обеспечение функционирования транспортной системы Украины как в мирное время, так и в условиях особого периода. Государственная специальная служба транспорта выполняет важные задачи, в частности по техническому прикрытию, восстановлению национальной транспортной инфраструктуры, а также участию в обороне страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о народовластии на уровне местного самоуправления

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+8
Давай вже указ, про збільшення днів у році, бо бачу такими темпами, коли свято на святі, не впишемось....
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06.01.2025 15:26
+8
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06.01.2025 16:16
+5
Який молодець - свято для свого водія встановив…
наступне свято на честь спеціальних масажистів, кухарів, парікмахерів, особливо - фотографів, тощо.
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06.01.2025 15:43
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Давай вже указ, про збільшення днів у році, бо бачу такими темпами, коли свято на святі, не впишемось....
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06.01.2025 15:26 Ответить
Ну як альтернатива-відмічати до обіду одне свято,а після обіду інше.Так що хай Зелупа бавиться-ще немає свята матері батька нації мами Рими та його тата Саші.
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06.01.2025 16:30 Ответить
А це часом не про тих що ''бусифікованих'' возять?
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06.01.2025 15:31 Ответить
зараз саме головне свято запровадити. Душа дуже хоче праздників.
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06.01.2025 15:42 Ответить
Який молодець - свято для свого водія встановив…
наступне свято на честь спеціальних масажистів, кухарів, парікмахерів, особливо - фотографів, тощо.
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06.01.2025 15:43 Ответить
і корабельних сосен
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06.01.2025 16:17 Ответить
-Фронт посипався, гривня валиться, інфляція наростає, що робити?
- А давай я нове свято придумаю!
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06.01.2025 16:02 Ответить
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06.01.2025 16:16 Ответить
Це що, Кабмін працює, чи голосують за новий празник
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06.01.2025 16:22 Ответить
Патужный.
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06.01.2025 16:22 Ответить
Угу...Кантужений...Мівіной.
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06.01.2025 16:31 Ответить
Самий святковий президент
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06.01.2025 16:39 Ответить
А коли ж працювати?
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06.01.2025 16:54 Ответить
 
 