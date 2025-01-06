Зеленский установил День Государственной специальной службы транспорта

Президент Владимир Зеленский своим указом №14/2025 официально ввел День Государственной специальной службы транспорта.

Указ опубликован на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Этот праздник ежегодно будут отмечать 5 февраля.

Как указано в тексте указа, решение принято с учетом значительного вклада службы в обеспечение функционирования транспортной системы Украины как в мирное время, так и в условиях особого периода. Государственная специальная служба транспорта выполняет важные задачи, в частности по техническому прикрытию, восстановлению национальной транспортной инфраструктуры, а также участию в обороне страны.

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