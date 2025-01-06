Медикам 154-й ОМБр срочно требуется РЭБ для защиты авто от российских дронов
Медикам 154-й ОМБр срочно необходим комплекс РЭБ для защиты от российских дронов.
Об этом в Facebook сообщила медицинский инструктор Мария Назарова, информирует Цензор.НЕТ.
Один из медиков бригады получил ранение, поэтому вместо него работает другой, но также без комплекса РЭБ.
Сейчас из необходимой суммы в 400 тысяч гривен собрано 150 тыс. Остается еще 250 тыс. грн.
"Пожалуйста, бросайте и по 10, и по 50 грн - малыми суммами соберется большая и важная сумма. Главное поскорее приобрести эту защиту для медиков 154 ОМБр!" - отметила Назарова.
Реквизиты для помощи
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Natalia Linnik
показать весь комментарий06.01.2025 17:05 Ответить Мне нравится 2
Germes #584709
показать весь комментарий06.01.2025 20:32 Ответить Мне нравится 0
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