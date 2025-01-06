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Новости Война
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Медикам 154-й ОМБр срочно требуется РЭБ для защиты авто от российских дронов

Збір на РЕБ для медиків 154 ОМБр

Медикам 154-й ОМБр срочно необходим комплекс РЭБ для защиты от российских дронов.

Об этом в Facebook сообщила медицинский инструктор Мария Назарова, информирует Цензор.НЕТ.

Один из медиков бригады получил ранение, поэтому вместо него работает другой, но также без комплекса РЭБ.

Сейчас из необходимой суммы в 400 тысяч гривен собрано 150 тыс. Остается еще 250 тыс. грн.

"Пожалуйста, бросайте и по 10, и по 50 грн - малыми суммами соберется большая и важная сумма. Главное поскорее приобрести эту защиту для медиков 154 ОМБр!" - отметила Назарова.

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Автор: 

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06.01.2025 17:05 Ответить
До міністерства оборони звернутися не пробували?
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06.01.2025 20:32 Ответить
 
 