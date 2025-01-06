7 января состоится голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Во вторник, 7 января, состоятся выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Голосование начнется в 09:00.

На этот раз в совет баллотируются журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, ветеран и общественный активист Юрий Гудименко, руководитель Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.

В соцсети Facebook журналистка Татьяна Николаенко обнародовала перечень кандидатов, за которых можно отдать свой голос.

"Вот наш список - не перепутайте.

Нумерация подается так, как на сайте Министерства обороны:

1. Нышпорка Елена Ивановна - бухгалтер, предприниматель, эксперт по анализу нормативно-правовых актов, регулирующих финансовую сферу на предмет наличия коррупционных рисков.

2. Соловьев Никита Александрович - общественный деятель и волонтер, экономист, автор курсов по физике, математике и финансовому праву, неоднократно участвовал в разработке законопроектов.

3. Шуба Анастасия Вадимовна - волонтер, юрист, общественная активистка. Член и активная участница РГК НАБУ двух созывов, заместитель председателя ГАР МО первого созыва.

5. Брит Ореста Павловна - военный волонтер с 2014 года, основательница благотворительных организаций "БОН" (Украина, США, Литва), советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в 2022-2024 гг.

7. Гудименко Юрий Владимирович - ветеран, младший сержант ВСУ в отставке, общественный деятель, соучредитель движения "Демократическая Сокира" и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия".

8. Штанков Никита Владимирович - ветеран, общественный активист с опытом в антикоррупционной и правозащитной деятельности, предприниматель. С февраля 2024 года - член РГК НАБУ двух созывов и Конкурсной комиссии №1 Бюро.

22. Костецкий Максим Юрьевич - адвокат, волонтер, юридический советник НАКО. Долгое время работал юристом в ОПК и в сфере антикоррупционной политики, имеет значительный опыт судебного представительства и правовых исследований; председатель ОО "Центр формирования политики".

23. Николаенко Татьяна Владимировна - журналистка издания "Цензор.Нет", член ГАР МО первого созыва, где работала в комиссии по вопросам коммуникаций, кадровой работы и экспертных обсуждений. Постоянно освещает тему коррупции.

24. Трегуб Елена Николаевна - соучредитель и глава организации НАКО, которая борется с коррупцией в сферах нацбезопасности. Эксперт по международным санкциям и экспортному контролю с опытом сотрудничества с международными донорами и институтами (ООН, USAID, ЕБРР, Всемирный банк, МВФ), член ГАР МО первого созыва.

31. Бищук Виктор Павлович - журналист, теле- и радиоведущий, ветеран российско-украинской войны.

32. Масюк Виталий Владимирович - экономист, специалист по диджитализации и оптимизации процессов, соучредитель и директор ИТ-компании HBG SYSTEMS. Член ГАР МО первого созыва и заместитель председателя РГК при НСЗУ.

33. Чернов Олег Валерьевич - ветеран, старший сержант в отставке, журналист, соучредитель и главный редактор издания "Форпост.Медиа", медиаменеджер, общественный деятель.

38. Даценко Екатерина Андреевна - журналистка, общественная активистка, которая работает с командой над мемориализацией военных. С июня 2024 года - член Совета общественного контроля при НАБУ.

39. Микитюк Антон Сергеевич - юрист, общественный деятель, эксперт по антикоррупционным вопросам и деятельности ОПК. Член и заместитель Председателя Совета общественного контроля при НАБУ двух последних созывов.

40. Прудковских Виктор Вячеславович - работает в сфере международной логистики, член РГК НАБУ четырех созывов. Секретарь ГАР МО первого созыва".

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