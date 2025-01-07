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Новости Война
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Вскоре наработают алгоритм работы наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве, - КГВА

Рух транспорту під час тривоги у Києві. Напрацюють алгоритм

В Киеве на заседании Совета Обороны планируют рассмотреть вопрос функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"На ближайшем заседании Совета Обороны вношу на рассмотрение следующие вопросы:

1. Наработка алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.
2. Рассмотрение вопросов относительно служебных командировок за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады города Киева и работников КГВА по согласованию Совета Обороны.
3. Ликвидация поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города", - говорится в сообщении.

Проинформирую о дальнейших шагах в ближайшее время.

Читайте: В Киеве завершили разбор завалов после атаки РФ 1 января: двое погибших, четверо раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

война (1380) Киев (25572) транспорт (1758) воздушная тревога (795) война в Украине (4082) Ткаченко Тимур (17)


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Таксисти зашморгали носами
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07.01.2025 09:56 Ответить
"Ліквідація пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста" Джерело: https://censor.net/ua/n3528874

Чудово зформульовано!!!
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07.01.2025 10:03 Ответить
Через три роки нарешті згадали про громадський транспорт!...

І те, напевне тільки для того, що би прикрити своє "маленьке питання" закордонних відряджень.
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07.01.2025 10:04 Ответить
Та не поспішайте, ще ж є час.
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07.01.2025 10:05 Ответить
Чарiвне - "не на часi"
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07.01.2025 10:13 Ответить
Неповний заголовок. Обовязково треба вказати який то день війни.
Можна виправити, вказавши день війни у наступному повідомленні про ЗАТВЕРЖЕННЯ АЛГОРИТМУ!
НОРМАТИВНОЇ лексики для коментаря по суті повідомлення не маю.
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07.01.2025 10:28 Ответить
🤮🤣🤣🤣😂😂😂😂 Не пройшло й півроку!!! Щоб до вас так швидка їхала!
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07.01.2025 10:45 Ответить
Думаю, що увесь транспорт планують зупиняти, а людей направляти у сховища. Це теорія, звісно. А на практиці усе таки стояти буде. Але усі пасажири будуть сидіти в транспорті або тупцювати навколо. Але алгоритмачі-законотворці будуть задоволені. Бо можна потім місяців зо два теревенити про цінність людського життя та підкреслювати свою роль у цьому невпинному процесі. Що звісно керується і є під безпосередньою увагою найвеличнішого.
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07.01.2025 13:36 Ответить
Невже посадовці КМВА почали громадським транспортом їздити?
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08.01.2025 08:03 Ответить
 
 