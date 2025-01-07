Вскоре наработают алгоритм работы наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве, - КГВА
В Киеве на заседании Совета Обороны планируют рассмотреть вопрос функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"На ближайшем заседании Совета Обороны вношу на рассмотрение следующие вопросы:
1. Наработка алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.
2. Рассмотрение вопросов относительно служебных командировок за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады города Киева и работников КГВА по согласованию Совета Обороны.
3. Ликвидация поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города", - говорится в сообщении.
Проинформирую о дальнейших шагах в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чудово зформульовано!!!
І те, напевне тільки для того, що би прикрити своє "маленьке питання" закордонних відряджень.
Можна виправити, вказавши день війни у наступному повідомленні про ЗАТВЕРЖЕННЯ АЛГОРИТМУ!
НОРМАТИВНОЇ лексики для коментаря по суті повідомлення не маю.