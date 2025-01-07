Уровень доверия к Зеленскому за время войны снизился почти вдвое, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Так, социологи задавали вопрос: "Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?".
"Стоит остановиться на динамике доверия в течение года, то есть в период с декабря 2023 года до декабря 2024 года. В конце 2023 года 77% доверяли Президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%). К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к Президенту (то есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие)", - говорится в сообщении.
По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным - +13%.
Опрос проводился 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (поскольку на каждый из вариантов вопроса о доверии отвечала половина респондентов) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
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пс гадаю, що це була сама релевантна соціологія - либонь, вона б охоплювала людей, від яких справді залежить виживання країни...
Недовіра ЗЄ тоді складала типу 52%.
А зараз довіра ЗЄ типу складає 52%.
1. Це брехня на замовлення.
2. Якщо так, то кому вигідна війна?
Тобто, легітимність Зеленського тримається виключно на війні.
там навколо...на оті тупо-спустошені бульки зубо--витріщак ЗЕ-кумира
( цих дурко--убогих. які шаленіють і навіть НЕ від гумору...а від самих
потворо---гримас ожирілої бездарі...) І все це на тлі неймовірних над-зусиль та згину укр. воїнів... І Ви все зрозумієте ...
Рівень довіри до КМІС за весь час знизився більше ніж удвічі, - перегляд форуму. порноГРАФІКА на замовлення прокацапських сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3528889
Про це в інтерв'ю https://www.rbc.ua/rus/news/irina-mudra-op-spetstribunal-rosieyu-2025-1736166723.html РБК-Україна розповіла заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра.
Як зазначила Мудра, після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції України.
"Це однозначно відкрите питання щодо внесення змін до Конституції. Власне, розмови про зміну конституційного ладу наразі не ведуться", - сказала заступниця глави ОП. https://www.rbc.ua/rus/news/rozmovi-zminu-konstitutsiynogo-ladu-********-1736256886.html
Мало хто звернув увагу.: півроку. як здимів у тінь--журнал. Гордон? По московії ширилися чутки. що ФСБ РФ --із ніг збилося. розшукуючи його.як особливо--небезпечного?! ( Достатній час. щоб опанувати ази .для чергового президентства в Україні...) Нині ж він безупину колошмате приреченого ним ліліПУТІНА !!! Тобто іще одного НЕ спекалися... а вже наступний " ВУНДЕР-КІНД "--застовбив сідало на печерських пагорбах... ( Варіант--"Б") Чи то до самого АРМАГЕДОНУ нам. українцям.-- судилося помикатися синами Сіону?!
Де ж той розум у цих мудрих українців? 😭