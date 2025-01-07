Уровень доверия к Зеленскому за время войны снизился почти вдвое, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, социологи задавали вопрос: "Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?".

"Стоит остановиться на динамике доверия в течение года, то есть в период с декабря 2023 года до декабря 2024 года. В конце 2023 года 77% доверяли Президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%). К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к Президенту (то есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие)", - говорится в сообщении.

По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным - +13%.

Опрос проводился 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (поскольку на каждый из вариантов вопроса о доверии отвечала половина респондентов) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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