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Уровень доверия к Зеленскому за время войны снизился почти вдвое, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рівень довіри до Зеленського. Свіже соціологічне опитування

52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, социологи задавали вопрос: "Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?".

"Стоит остановиться на динамике доверия в течение года, то есть в период с декабря 2023 года до декабря 2024 года. В конце 2023 года 77% доверяли Президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%). К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к Президенту (то есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие)", - говорится в сообщении.

Рівень довіри до Зеленського. Свіже соціологічне опитування

По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным - +13%.

Опрос проводился 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (поскольку на каждый из вариантов вопроса о доверии отвечала половина респондентов) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: 51% украинцев против территориальных уступок ради быстрого мира, - опрос КМИС

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) опрос (2832) КМИС (330)


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Топ комментарии
+53
Дебілів звісно вистачає, але 52 % відсотка їх- то вже занадто перебрехали.
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07.01.2025 11:07
+52
Ви принижуєтє його цім брехлом бо він не тільки брехло но і крадій, зрадник, не на шо не спроможний серливий поц, кончена с...ка, найвеличнійший 3,14...с, піськограй, віслюк оманський, та просто тупа мразота.
Да не забаніть мене всемогутній адмін за правду та крик дущі.
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07.01.2025 11:10
+48
52%-довіряють? Заказуха від Опи...
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07.01.2025 11:07
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Звичайно довіряють, він же їм нічаво нє должєн
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07.01.2025 12:19 Ответить
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07.01.2025 12:34 Ответить
Кто эти 52% дегенератов, которые все еще поддерживают это говно? Пенсионеры и бабы бальзаковского возраста, смотрящие телемарафон? А Запад Украины вообще такое чувство в паралельной реальности живет, раз им нравится правление Гнусавого.
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07.01.2025 12:43 Ответить
Нашо ви таке пишите?!! У лайкозалежного істерика почнеться 😭.
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07.01.2025 12:51 Ответить
Вдвічі знизився, довіряють 52, то значить довіряло раніше 104, ну добре хоч не 146
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07.01.2025 12:51 Ответить
Все ще є 52% дебілів не зважаючи ні на що.
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07.01.2025 13:00 Ответить
уровень доверия к этой бениной, Оманской, Нарко макаке??? нужно быть полностью дэбилом, что бы не понимать для чего кремль с беней поставили это Животное!!!
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07.01.2025 13:31 Ответить
А коллективный Запад ничего не знает и продолжает сыпать денежки.
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07.01.2025 13:44 Ответить
А теперь главный вопрос, а нахера ему и всей его шобле выборы, которые придется проводить после окончания войны? Потихоньку лепят из страны вторую раху.
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07.01.2025 13:31 Ответить
КМІС- Це приватна організація, тобто це є бізнес. А що головне в бізнесі? Правильно, головне в бізнесі- це заробляння грошей. Так що , як кажуть хто платить гроші, той і замовляє музику......ХТО платить і хто замовляє подібні дослідження - не тяжко здогадатися. Але як бачимо, навіть продажній КМІС вже не може приховати падіння рівня довіри до зеленського до рівня плінтуса.....
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07.01.2025 13:43 Ответить
"Фабрика недовіри" дає свої результати.
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07.01.2025 13:48 Ответить
ну, типу військова соціологія й все таке,але маю наступне запитання: "а якщо ті ж самі запитання поставити бійцям 155-ї бригади, усім - від єфрейтора до полковника? який би був результат?".
пс гадаю, що це була сама релевантна соціологія - либонь, вона б охоплювала людей, від яких справді залежить виживання країни...
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07.01.2025 13:48 Ответить
погані перспективи у країни, в якій живе 52% упоротих уNобк1в
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07.01.2025 14:02 Ответить
Тобто, КМІС хоче сказати, що у ЗЄ зараз підтримка вище ніж у лютому 2022?
Недовіра ЗЄ тоді складала типу 52%.
А зараз довіра ЗЄ типу складає 52%.

1. Це брехня на замовлення.
2. Якщо так, то кому вигідна війна?

Тобто, легітимність Зеленського тримається виключно на війні.
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07.01.2025 14:09 Ответить
--Хто має сумніви щодо-52%--- завітайте у КЛОАКУ-95 кв... Озирнітесь
там навколо...на оті тупо-спустошені бульки зубо--витріщак ЗЕ-кумира
( цих дурко--убогих. які шаленіють і навіть НЕ від гумору...а від самих
потворо---гримас ожирілої бездарі...) І все це на тлі неймовірних над-зусиль та згину укр. воїнів... І Ви все зрозумієте ...
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07.01.2025 14:27 Ответить
Реально рейтинг ішака (довіра, недовіра -маніпуляції) не перевищує 20%. Соцопитування кимось замовляються і оплачуються. А хто платить,той і ставить умови оприлюднення інформації. 52% - це відкрита інформація для пійпла, а закрита - відома замовникам та інтервюерам. Цифри відкритої та закритої інформації ніколи не співпадають. І ішак дуже з цього нервує.
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07.01.2025 14:30 Ответить
52%довіряють Зеленському,тільки де вони?
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07.01.2025 14:36 Ответить
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07.01.2025 14:50 Ответить
ось кращий варіант заголовку цієї новини:
Рівень довіри до КМІС за весь час знизився більше ніж удвічі, - перегляд форуму. порноГРАФІКА на замовлення прокацапських сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3528889
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07.01.2025 14:51 Ответить
Слід зазначити, що ота кокаїнова дичина зеленського про мільярд дерев, здійснилася, з перевиконанням плану на 100%. На місці каховського водосховища виросло 2 мільярди 150 мільйонів нових дерев! Звісно, імітатор президента цієї країни, лише співавтор цього дива господнього разом з своїми заліським ментальними братами.
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07.01.2025 15:17 Ответить
половина це було 104
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07.01.2025 15:32 Ответить
До виборців зеленського потрібно відноситись як і до кацапів. Теж ідіоти , теж тварини, теж треба знищувати.
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07.01.2025 15:54 Ответить
Ось ці цифри і є, разом з зеленским, співучасниками знищення кращих українців. Країна наркоманів, покидькив, крадіїв та зрадників. Як вони хтіли отримати перемогу коли їх лідор творив та творить ось так - просто працює на ху...ла - https://www.youtube.com/watch?v=aXGB7NBW0j0
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07.01.2025 16:16 Ответить
Розмови про зміну конституційного ладу в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу наразі не ведуться.

Про це в інтерв'ю https://www.rbc.ua/rus/news/irina-mudra-op-spetstribunal-rosieyu-2025-1736166723.html РБК-Україна розповіла заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра.

Як зазначила Мудра, після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції України.

"Це однозначно відкрите питання щодо внесення змін до Конституції. Власне, розмови про зміну конституційного ладу наразі не ведуться", - сказала заступниця глави ОП. https://www.rbc.ua/rus/news/rozmovi-zminu-konstitutsiynogo-ladu-********-1736256886.html
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07.01.2025 16:22 Ответить
Брехня, довіри до віслюка мінус 100!!!!
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07.01.2025 17:04 Ответить
Головний редактор - крот
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07.01.2025 17:21 Ответить
а сколько из этих 52% долба....бов доверяет фсбэшнику Елдаку, потому что бенин Оманский Нарик это по сути его попка....на поводке....
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07.01.2025 17:22 Ответить
--За ЗЕ-срульманів НЕ переймайтея. аж так дуже ( переймайтеся .краще. "курячою" сліпотою нас. українців ... Вони ж--просто так захоплену владу ажнікому НЕ віддають!!! А тим більше такий ЗОЛОТО--КАЛАНДАЙК. як безсловеса Україна. де можна. безкарно. мільярди гумдопомоги загрібати... На крайній випадок--у них (завжди)--варіант-"Б"
Мало хто звернув увагу.: півроку. як здимів у тінь--журнал. Гордон? По московії ширилися чутки. що ФСБ РФ --із ніг збилося. розшукуючи його.як особливо--небезпечного?! ( Достатній час. щоб опанувати ази .для чергового президентства в Україні...) Нині ж він безупину колошмате приреченого ним ліліПУТІНА !!! Тобто іще одного НЕ спекалися... а вже наступний " ВУНДЕР-КІНД "--застовбив сідало на печерських пагорбах... ( Варіант--"Б") Чи то до самого АРМАГЕДОНУ нам. українцям.-- судилося помикатися синами Сіону?!
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07.01.2025 17:32 Ответить
півкраїни імбецилів.
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07.01.2025 17:55 Ответить
І це ж при тім,що основна маса мільйонів симпатиків Зюзі,чкурнули за кордон у якості знедолених біженців....
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07.01.2025 18:16 Ответить
Убив країну і ще дурники йому вірять?
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07.01.2025 18:25 Ответить
Количество идиотов в стране просто зашкаливает.
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07.01.2025 18:53 Ответить
Як може бути такий високий рейтинг коли 43% українців не хочуть щоб ЗЕ йшов на другий термін?Хто замовив цю соціологію,тобто хто її оплатив?ОПа?Тоді зрозуміло чому такий рейтинг високий.Такі рейтинги малює собі влада перед виборами коли хоче їх фальсифікувати.
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07.01.2025 19:02 Ответить
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07.01.2025 19:53 Ответить
Люди не розуміють що відбувається і хто за це відповідальний? Як так можна?!
Де ж той розум у цих мудрих українців? 😭
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07.01.2025 20:01 Ответить
Уровень доверия к ЛЮБОМУ президенту в Украине через несколько лет после избрания резко снижается. Всегда ! Источник - я .
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07.01.2025 20:05 Ответить
Зеленському довіряє 100%. Просто мало, суки, проплатили.
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07.01.2025 20:13 Ответить
А хтось, з тих 52 % людинобаранів, може назвати хоча б одне досягнення зеленського?
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07.01.2025 22:00 Ответить
52% дебілів вважають правильним усунення від командування найкращих військових, що врятували Україну й ЗСУ від розгрому після чого ми почали відступати й втрачати людей і території? Це ті, хто все ж нажерся шашликів? Тупий скот!
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08.01.2025 00:07 Ответить
наш верховний асфальтоукладчик і просрочений пре-зе-рватів вирішив підняти свій рейтинг матюками на фоні державного прапора . а він упав . рейтинг. і підніматись не збирається . навіть двічі несудимий ..проффесор.. януковощ не матюкався з журналістами . та ще яка невдячність казати що байден не ввів санкціі і почалося вторгнення . вован думає що наш народ зовсім тупий і дурний як він сам. 39% не довіряють це завдяки ..єдиному мудафону.. а якби повернули в етер т2 ..прямий .. 5й ..еспрессо.. ТО 80 % НЕ ДОВІРЯЛИ Б вовану
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08.01.2025 06:42 Ответить
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