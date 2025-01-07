Старт украинского дрона-камикадзе из материнского беспилотника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент старта украинского дрона-камикадзе с материнского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, старт зафиксирован камерой, установленной на борту основного БПЛА.

Читайте: Украина за пять лет поднялась в цифровом рейтинге ООН со 102 на 5 место, - Федоров

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Робот-сапер российского производства наехал на своего оператора во время презентации: "Ух ты, бл#дь! Вот это да!". ВИДЕО