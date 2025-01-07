Старт украинского дрона-камикадзе из материнского беспилотника. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент старта украинского дрона-камикадзе с материнского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, старт зафиксирован камерой, установленной на борту основного БПЛА.
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Александр Чуднивец #474549
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