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Новости Война
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Старт украинского дрона-камикадзе из материнского беспилотника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент старта украинского дрона-камикадзе с материнского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, старт зафиксирован камерой, установленной на борту основного БПЛА.

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беспилотник (3637) война (1380) технологии (673) Силы беспилотных систем (94)


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Чергова гарна розробка-розробникам респект...
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07.01.2025 11:12 Ответить
У русні давно є, хоча поки не масово.
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07.01.2025 11:20 Ответить
Маленький поніс кацапам гарну новину.
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07.01.2025 11:15 Ответить
Пташеня вилетіло із гнізда.....
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07.01.2025 11:30 Ответить
наши спецы будут нарасхват....
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07.01.2025 11:31 Ответить
Не для того мама дрончик ростила, щоб від без діла сидів...
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07.01.2025 12:28 Ответить
баба-яга-матка туди її розтуди 👍
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07.01.2025 12:47 Ответить
Супер! Ще й швидкісний коптер-термінатор.
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07.01.2025 18:30 Ответить
 
 