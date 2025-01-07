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Игнат возглавил управление коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Нова посада Ігната

Юрия Игната назначили начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

В частности, он добавил в Facebook место работы "Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces".

Как пояснил Юрий Игнат в комментарии "Детектору медиа", ранее в ВСУ произошло изменение структуры коммуникаций. Согласно приказу Главнокомандующего, в ВСУ были созданы коммуникационные подразделения.

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Так, летом 2024 года в Воздушных силах ВСУ создали управление коммуникаций. С осени Юрий Игнат был временно исполняющим обязанности начальника, а 24 декабря его официально назначили на должность главы управления.

Напомним, 17 марта 2024 года спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности, на которой он служил с 2018 года.

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назначение (2176) Игнат Юрий (593)


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Ось і Ігнат на комунікаціі підсів
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07.01.2025 16:14 Ответить
Кругообіг лайна в природі.
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07.01.2025 16:14 Ответить
Управління комунікацій, прес-секретарі, СММ-щики, спеціалісти з ведення блогів, відеографи, відеоредактори......
Іноді подивишся на вакансії в ЗСУ, і не розумієш, це точно армія, чи маркетингова фірма?
Нагадує вже класичний мем з Васею один котрий копає яму, а навкруги одні керівники.
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07.01.2025 16:20 Ответить
Ігнат! Хто такий.... ...... ;......... Олєщук?
Подумай - можуть звільнити!
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07.01.2025 16:22 Ответить
Я теж хочу державну посаду!
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07.01.2025 19:08 Ответить
 
 