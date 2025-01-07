Игнат возглавил управление коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ
Юрия Игната назначили начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.
В частности, он добавил в Facebook место работы "Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces".
Как пояснил Юрий Игнат в комментарии "Детектору медиа", ранее в ВСУ произошло изменение структуры коммуникаций. Согласно приказу Главнокомандующего, в ВСУ были созданы коммуникационные подразделения.
Так, летом 2024 года в Воздушных силах ВСУ создали управление коммуникаций. С осени Юрий Игнат был временно исполняющим обязанности начальника, а 24 декабря его официально назначили на должность главы управления.
Напомним, 17 марта 2024 года спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности, на которой он служил с 2018 года.
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