Ответственная за помощь Украине чиновник Пентагона Купер уходит в отставку

Высокопоставленная чиновница Министерства обороны США, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер уходит в отставку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", - комментирует ситуацию издание Politico.

Купер считалась ведущим экспертом по украинским и российским вопросам и ключевым должностным лицом в координации военной помощи США и организации международной поддержки Украины. Она руководила вопросами Украины и России со времен первой администрации Трампа и в целом провела в Пентагоне более двух десятилетий. В свое время она свидетельствовала в Конгрессе в рамках процесса импичмента Трампа, в частности, относительно вероятных попыток тогдашнего президента Трампа оказать давление на Украину с целью расследования против Джо Байдена.

Минобороны не сообщило причину увольнения Купер, но в СМИ предполагают вероятными аргументами неопределенность политики в отношении Украины.

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Купер играла существенную роль в координации массовых поставок американской военной помощи Украине после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, напоминает Politico. Представители Пентагона и Госдепартамента сообщили изданию, что она может опасаться возмездия со стороны Трампа "за свои показания и связи с украинской политикой времен Байдена".

На конгрессовых слушаниях 2023 года Купер заявляла, что Украина готова к будущему освобождению оккупированной Россией территории: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичный и непредсказуемый, мы имеем большую уверенность в возможностях и готовности Вооруженных сил Украины". Она также подчеркивала, что агрессивная война России является серьезной опасностью не только для Украины, но и для Европы, а также для основных принципов суверенитета и демократии.

В День Независимости Украины 2024 года Владимир Зеленский наградил Лору Купер Орденом княгини Ольги II степени.

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