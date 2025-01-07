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Новости Помощь Украине
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Ответственная за помощь Украине чиновник Пентагона Купер уходит в отставку

помічник міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер

Высокопоставленная чиновница Министерства обороны США, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер уходит в отставку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", - комментирует ситуацию издание Politico.

Купер считалась ведущим экспертом по украинским и российским вопросам и ключевым должностным лицом в координации военной помощи США и организации международной поддержки Украины. Она руководила вопросами Украины и России со времен первой администрации Трампа и в целом провела в Пентагоне более двух десятилетий. В свое время она свидетельствовала в Конгрессе в рамках процесса импичмента Трампа, в частности, относительно вероятных попыток тогдашнего президента Трампа оказать давление на Украину с целью расследования против Джо Байдена.

Минобороны не сообщило причину увольнения Купер, но в СМИ предполагают вероятными аргументами неопределенность политики в отношении Украины.

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Купер играла существенную роль в координации массовых поставок американской военной помощи Украине после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, напоминает Politico. Представители Пентагона и Госдепартамента сообщили изданию, что она может опасаться возмездия со стороны Трампа "за свои показания и связи с украинской политикой времен Байдена".

На конгрессовых слушаниях 2023 года Купер заявляла, что Украина готова к будущему освобождению оккупированной Россией территории: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичный и непредсказуемый, мы имеем большую уверенность в возможностях и готовности Вооруженных сил Украины". Она также подчеркивала, что агрессивная война России является серьезной опасностью не только для Украины, но и для Европы, а также для основных принципов суверенитета и демократии.

В День Независимости Украины 2024 года Владимир Зеленский наградил Лору Купер Орденом княгини Ольги II степени.

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Автор: 

Пентагон (1462) США (26827)


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Топ комментарии
+2
>> ...але у ЗМІ припускають ймовірними аргументами невизначеність політики щодо України.

Це проходить "червоною ниткою" крізь всю зовнішню політику США починаючи з 24.02.22.
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07.01.2025 19:18
+2
"Россия атаковала Украину потому, что увидела наш ужасный выход из Афганистана. Но при мне такого не будет", - Трамп Ну посмотрим...
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07.01.2025 19:37
+1
Після вовчиного натяку в підлизку Трампу " крадуть усі, але ми Своїх корупціонерів бʼємо по руках" ... Цікаво, а хто інспекцію від влади США призначав на перевірку корупції у ЄРМАКОМАРОДЕРНІ ? Арʼєв видав інсайд- вже готові інспектори від нової команди їхати перевіряти корупцію з допомоги у Києві .
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07.01.2025 19:20
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Правила форума Совет форумчан
>> ...але у ЗМІ припускають ймовірними аргументами невизначеність політики щодо України.

Це проходить "червоною ниткою" крізь всю зовнішню політику США починаючи з 24.02.22.
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07.01.2025 19:18 Ответить
Молодець, гарно попрацювала - не допустила ескалації...
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07.01.2025 19:19 Ответить
Перед Рамштайн 9-го січня? Адже заступниця помічника міністра Остіна -можна сказати головна офісна ланка , нагороджена Мародернею орденом ... Може й Умєров втече з поїздки до Рамштайму?
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07.01.2025 19:29 Ответить
Після вовчиного натяку в підлизку Трампу " крадуть усі, але ми Своїх корупціонерів бʼємо по руках" ... Цікаво, а хто інспекцію від влади США призначав на перевірку корупції у ЄРМАКОМАРОДЕРНІ ? Арʼєв видав інсайд- вже готові інспектори від нової команди їхати перевіряти корупцію з допомоги у Києві .
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07.01.2025 19:20 Ответить
відповідь чат ШІ

У березні 2022 року під час адміністрації президента Джо Байдена Міністерство юстиції США створило оперативну групу KleptoCapture. Ця міжвідомча правоохоронна група була створена для забезпечення виконання санкцій та економічних контрзаходів, запроваджених Сполученими Штатами у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Його головна місія полягає в тому, щоб виявляти та переслідувати злочини, пов'язані з російськими олігархами, включно з зусиллями по боротьбі з корупцією, пов'язаною з російським урядом та його діяльністю в Україні. ￼

У той час як оперативна група KleptoCapture зосереджується на застосуванні санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, уряд США також бере участь у підтримці антикорупційних зусиль в Україні. Це включає надання допомоги українській владі для зміцнення її спроможності боротися з корупцією всередині країни.
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07.01.2025 20:06 Ответить
Тобто з початку вторгнення обіймався з Остіном Льохза золоті яєчка, потім Умєров гниліснаряди й куртки літні як зимові ... А хто 9-го обійматиметься ?
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07.01.2025 20:08 Ответить
"Беги, Лола Лора, беги!"
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07.01.2025 19:21 Ответить
"Россия атаковала Украину потому, что увидела наш ужасный выход из Афганистана. Но при мне такого не будет", - Трамп Ну посмотрим...
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07.01.2025 19:37 Ответить
Досить невтішна новина...так може посипатися вся допомога США Україні...дуже невчасно...☹️
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07.01.2025 19:52 Ответить
Вся не посиплеться. Тільки американська.
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07.01.2025 21:01 Ответить
А це не наслідки інтерв'ю простого мальчіка? Ні? ****** брудом демократів, а далі що?
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08.01.2025 09:12 Ответить
 
 