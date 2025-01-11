Войска РФ штурмовали наши позиции в районе Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 13 ударов дронами-камикадзе и осуществили 293 обстрела позиций защитников Украины.
Потери войск РФ на Харьковском направлении
По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 84 человека, из них безвозвратные - 43, санитарные - 39, пленные - 2.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 29 единиц вооружения и военной техники
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