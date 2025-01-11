РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости
523 0

Войска РФ штурмовали наши позиции в районе Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 13 ударов дронами-камикадзе и осуществили 293 обстрела позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались продвинуться в районе Волчанска и Тихого, - ОТГ "Харків"

Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 84 человека, из них безвозвратные - 43, санитарные - 39, пленные - 2.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 29 единиц вооружения и военной техники

Автор: 

Волчанск (394) Харьковская область (897) Чугуевский район (110) Старица (7) ОТГ Харьков (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 