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Дополнительная помощь Украине нецелесообразна перед выборами, - лидер фракции партии Шольца Мютцених

Глава фракції СДПН у бундестазі Рольф Мютценіх про створення контактної групи

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених не поддержал предложение о новом большом пакете военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Мютцених рассказал, что министр обороны Борис Писториус в четверг объявил о масштабных поставках оружия в Украину, которые были запланированы в предыдущем бюджете.

"Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом - это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения", - сказал представитель СДПГ.

По данным издания Spiegel, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Писториус предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление Украине наиболее необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что германская помощь не уменьшится.

Напомним, Германия готовится передать Украине существенную военную поддержку в 2025 году.

Читайте также: Мы подготовили возможные списки оружия для Украины на случай, если будут дополнительные средства, - Писториус

Автор: 

Германия (6995) помощь (7824) Украина (44975)


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Топ комментарии
+8
Обмудок. Чим їх тільки роблять?
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11.01.2025 11:52
+8
Усі, хто не допомагає Україні , програють . Приклад - Байден
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11.01.2025 11:54
+7
Во гнида
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11.01.2025 12:05
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Обмудок. Чим їх тільки роблять?
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11.01.2025 11:52 Ответить
Це партія Шредера. Пам'ятаєте як всі раділи коли вони виграли?
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11.01.2025 11:57 Ответить
Усі, хто не допомагає Україні , програють . Приклад - Байден
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11.01.2025 11:54 Ответить
Da neuzheli ? Tvoi priklad nesavsem pravdiv !
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11.01.2025 11:59 Ответить
Во гнида
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11.01.2025 12:05 Ответить
Ну, таке буде постіно, доки наш Верховний Піськограй пардон, Говнокомандувач, пробачте. Головнокомандувач буде завантажувати за бюджетні гроши асфальині заводи а не вітчизняний ВПК. До речи, ********, хтось поніс покарання за сотні тисяч бракованих мін? Ні? А чому? Невиходить це на Порошенко навісити?
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11.01.2025 12:14 Ответить
Загибель сотень Українців покращать результати виборів.
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11.01.2025 12:14 Ответить
Брысь под юбку алисы вайдель!
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11.01.2025 12:18 Ответить
Ну, тобто вибори і "успіх" партії СДП є важливішим за смерті українців і тих страждань і болю, від яких ми страждаємо і страждатимемо далі, поки реалполітик не стабілізується? Шольц і компанія зі своїми застереженнями відкривають дорогу АДН та правим популістам. За свій рахунок.
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11.01.2025 12:56 Ответить
Саме так. тут шось вас здивувало? А чому?
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11.01.2025 13:07 Ответить
ну дійсно. нехай до виборів українці масово гинуть. Бо партії Шольца кров з носу потрібно отримати доступ до корита влади. Партнери і друзі?
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11.01.2025 13:14 Ответить
Шо вас здивувало у цьому?
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11.01.2025 13:19 Ответить
мене дивує наша наївність і сліпа віра у друзів і партнерів. Сама така була доволі довго. Але пелена з очей спадає.
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11.01.2025 13:21 Ответить
Але ж партнери доволі довго та БЕЗКОШТОВНО надавали нам ГОРИ зброї та ***********. Може то у них пелена спадає з очей на цю владу?
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11.01.2025 13:29 Ответить
так. У партнерів пелена спадає на цю владу. але кожну секунду убивають нас, а не владу. А перевибрати її зараз не можна. І "БЕЗКОШТОВНО" нічого не буває. За цією безкоштовністю стоїть роззброєння України, спротив Меркель (Німеччини) та Франці в прийнятті України навіть не в члени НАТО, а далеке наближення, заглядання в дупу путіну.
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11.01.2025 14:19 Ответить
Ну, не секунду но вбивають, но це ж завдяки нашрй владі а не партнерів. Чому Зеленський будує дороги на сході у тому чеслі а не завантажує вітчизняний ВПК шоб мати власне а не прохати чуже? А хто розброював Україну з травня 2019 року? Меркель? Шольц? Макрон? Король Харальд V чи Зеленський? А до нього Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук?
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11.01.2025 14:44 Ответить
Та і у очко путіну заглядав не ЗЕ?
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11.01.2025 14:48 Ответить
А що обрала Україна у 2019 році?Блазня,який невилазив з кацапських гастролей.Чи це німці у німеччині його обрали?
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11.01.2025 17:07 Ответить
Російське "может повторіть" Шольца і його партійців не турбує. Берлінська стіна ще не відновлена? - З таким неприхованим страхом нашкодити Рф стіну і штазі чекати недовго.
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11.01.2025 13:19 Ответить
Партія сцикунів-страусів...
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11.01.2025 13:23 Ответить
Складається враження, що основна суть демократії це виключно вибори, більше цих західних ганdонів нічого не цікавить...
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11.01.2025 13:39 Ответить
Насправді всіх - і "демократів", і "лібералів", і "комуністів", і "фашистів" цікавлять гроші, тільки гроші і нічого крім грошей.
Але для цього їм потрібні "вибори".
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11.01.2025 13:50 Ответить
А що тут дивного? Може Трмп днями подарує Україну ПТН, то навіщо давати "пакет"?
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11.01.2025 13:53 Ответить
... це було б важливим сигналом для України Джерело: https://censor.net/ua/n3529703
Було б ... але ...
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11.01.2025 14:39 Ответить
Сбу нужно слить в немецкую прессу всю инфу о купленных кремлем немецких политиках
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11.01.2025 14:53 Ответить
 
 