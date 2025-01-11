Дополнительная помощь Украине нецелесообразна перед выборами, - лидер фракции партии Шольца Мютцених

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених не поддержал предложение о новом большом пакете военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Мютцених рассказал, что министр обороны Борис Писториус в четверг объявил о масштабных поставках оружия в Украину, которые были запланированы в предыдущем бюджете.

"Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом - это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения", - сказал представитель СДПГ.

По данным издания Spiegel, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Писториус предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление Украине наиболее необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что германская помощь не уменьшится.

Напомним, Германия готовится передать Украине существенную военную поддержку в 2025 году.

Читайте также: Мы подготовили возможные списки оружия для Украины на случай, если будут дополнительные средства, - Писториус