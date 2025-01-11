Задержана жительница Херсона, работавшая на врага во время оккупации города
Полицейские Херсонщины сообщили коллаборационистке о подозрении, которая заняла должность в оккупационном органе власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Что установило следствие?
Во время оккупации Херсона 46-летняя местная жительница добровольно согласилась сотрудничать с представителями страны-агрессора. Фигурантка добровольно заняла должность в незаконном органе власти, а именно - "управлении труда и социальной политики г. Херсона". Сейчас ей сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.
Следователи выяснили, что с июля 2022 года фигурантка добровольно заняла должность "специалиста отдела приема документов" "управления труда и социальной политики г. Херсон", которое функционировало в составе "министерства труда и социальной политики Херсонской области", осуществлявшего свою деятельность на территории областного центра во время его оккупации.
Полицейские выяснили, что подозреваемая осуществляла прием лиц, которые обращались в указанный незаконный орган власти с целью оформления социальных пенсий, пособий, выплат и компенсаций от страны-агрессора. Также предоставляла указанным людям соответствующие бланки обращений и помогала их заполнять. Этим она способствовала реализации политики оккупационных властей РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.
Подозрение в предательстве
Под процессуальным руководством Скадовской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Херсонской области.
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національна безпека України вище прав нац меншин
от і все тягнути в мордор вони нас більше не будуть
Также министр заверил, что Украина и дальше будет выплачивать медработникам заработную плату на карту.
«Да может прийти момент, когда не будет доступа к банкомату, будет остановлено обращение украинских карт. К этому нужно быть готовым. Поэтому зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством.
https://prm.ua/ru/vrachey-kotor-e-rabotaiut-na-okkupyrovann-kh-terrytoryiakh-ne-budut-schytat-kollaborantamy-moz/ Виктор Ляшко Министр здравоохранения
Хотя..... Возможны варианты. После войны может оказаться..... Ну как Штирлиц которого на задание послал враг народа Глеб Бокий.