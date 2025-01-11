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Новости
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Задержана жительница Херсона, работавшая на врага во время оккупации города

зрадниця з Херсону

Полицейские Херсонщины сообщили коллаборационистке о подозрении, которая заняла должность в оккупационном органе власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что установило следствие?

Во время оккупации Херсона 46-летняя местная жительница добровольно согласилась сотрудничать с представителями страны-агрессора. Фигурантка добровольно заняла должность в незаконном органе власти, а именно - "управлении труда и социальной политики г. Херсона". Сейчас ей сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Следователи выяснили, что с июля 2022 года фигурантка добровольно заняла должность "специалиста отдела приема документов" "управления труда и социальной политики г. Херсон", которое функционировало в составе "министерства труда и социальной политики Херсонской области", осуществлявшего свою деятельность на территории областного центра во время его оккупации.

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Полицейские выяснили, что подозреваемая осуществляла прием лиц, которые обращались в указанный незаконный орган власти с целью оформления социальных пенсий, пособий, выплат и компенсаций от страны-агрессора. Также предоставляла указанным людям соответствующие бланки обращений и помогала их заполнять. Этим она способствовала реализации политики оккупационных властей РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.

Подозрение в предательстве

Под процессуальным руководством Скадовской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Херсонской области.

Автор: 

Нацполиция (16501) Херсон (2842) государственная измена (1546) коллаборационизм (874) Херсонская область (4810) Херсонский район (291)


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Топ комментарии
+4
Обмінний фонд.
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11.01.2025 12:10
+3
Всім етнічним росіянам паспорт негромадянина, обмеженння обирати і бути обраним , займати посади ...
національна безпека України вище прав нац меншин
от і все тягнути в мордор вони нас більше не будуть
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11.01.2025 12:54
+2
А зараз на окупованих територіях ніхто не працює? Всіх за грати?
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11.01.2025 13:07
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От мені цікаво, коли війна скінчиться, що доведеться робити з оцією усьою сєпаратнею, що лишиться в Україні?
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11.01.2025 12:04 Ответить
Обмінний фонд.
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11.01.2025 12:10 Ответить
А кому потрібні зрадники ? Якщо воно раз зрадило то не виключено що більше раз зрадить .
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11.01.2025 13:38 Ответить
Всім етнічним росіянам паспорт негромадянина, обмеженння обирати і бути обраним , займати посади ...
національна безпека України вище прав нац меншин
от і все тягнути в мордор вони нас більше не будуть
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11.01.2025 12:54 Ответить
Не тільки етнічним свинособакам а й хохлам які за життя в Україні не спромоглися вивчити мову держави проживання. Свиномовні хохли від свинособак мало чим відрізняються. Далеко не всі ждуни є етнічними свинособаками. Хохлів серед ждунів навлом. Для свиномовних хохлів свинособаки тварі одного з ними виду..брати і сестри...адін язик..адін народ.
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11.01.2025 19:35 Ответить
А це в залежності від того як саме ця війна скінчиться. Бо може і сепаратня вирішуватиме що з вами робити...
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11.01.2025 13:12 Ответить
Україна не білорусь і терпілами як ви ставати не збираємось .
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11.01.2025 13:41 Ответить
Та я бачу, особливо в темах про мобілізацію...
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11.01.2025 16:19 Ответить
А зараз на окупованих територіях ніхто не працює? Всіх за грати?
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11.01.2025 13:07 Ответить
Министр объяснил, что сотрудничество, которое обеспечивает жизнедеятельность учреждения здравоохранения, не будет считаться коллаборационизмом.
Также министр заверил, что Украина и дальше будет выплачивать медработникам заработную плату на карту.
«Да может прийти момент, когда не будет доступа к банкомату, будет остановлено обращение украинских карт. К этому нужно быть готовым. Поэтому зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством.
https://prm.ua/ru/vrachey-kotor-e-rabotaiut-na-okkupyrovann-kh-terrytoryiakh-ne-budut-schytat-kollaborantamy-moz/ Виктор Ляшко Министр здравоохранения
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11.01.2025 14:19 Ответить
А нічого не потрібно робити, вони полюбому не понесуть покарання
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11.01.2025 13:23 Ответить
Вы знаете сколько у нас освобождённых от призыва? Не меньше окажется оставленных, по указанию Буданова, для работы в тылу врага.
Хотя..... Возможны варианты. После войны может оказаться..... Ну как Штирлиц которого на задание послал враг народа Глеб Бокий.
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11.01.2025 14:31 Ответить
 
 