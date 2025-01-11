Еврокомиссия на следующей неделе начнет консультации по 16-му пакету санкций против РФ, - СМИ

14 января Еврокомиссия начнет консультации со странами Европейского Союза по 16-му пакету санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24 со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Отмечается, что Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину, то есть 24 февраля.

В то же время в публикации говорится, что подготовка нового санкционного пакета может столкнуться с рядом трудностей, поскольку дипломаты ЕС считают, что был достигнут определенный "потолок" в принятии решений по санкциям. Кроме того, ожидают сопротивление со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия.

Как следствие, Еврокомиссия также рассматривает, среди прочего, ограничения, которые будут иметь такой же эффект, как и санкции, но не потребуют единодушия при принятии решения, например, повышение тарифов на определенные аграрные товары из России и Беларуси.

При этом Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран уже представила свои предложения по 16-му пакету санкций. В частности, страны требуют ограничений против импорта российского газа и сжиженного природного газа (СПГ). Страны также хотят, чтобы санкции были распространены на так называемый российский "теневой" флот, корабли которого нелегально перевозят российскую нефть.

Напомним, что 10 января США ввели санкции против ряда нефтяных и страховых компаний РФ. Также в "черный список" попали более 180 танкеров.

Вслед за США правительство Великобритании ввело новые санкции против российских нефтяных компаний.

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