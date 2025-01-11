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Новости
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Япония отправит главу МИД Такеши Ивая на инаугурацию Трампа, - Reuters

Глава МЗС Японії Такеші Івая відвідає інавгурацію Трампа 20 січня

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января, что гарантирует присутствие на мероприятии высокопоставленного представителя Токио - ключевого союзника Вашингтона в Азии.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, Ивая был приглашен командой Трампа и тот принял приглашение, подтвердив сообщения японских СМИ.

Отмечается, что Ивая во время визита в США также надеется договориться о встрече с сенатором Марко Рубио, которого Трамп хочет назначить на должность госсекретаря.

Это будет первый визит Ивая в Соединенные Штаты после того, как он стал министром иностранных дел в октябре прошлого года.

Япония, давний союзник США, которая поддерживала "хорошие отношения" с Трампом во время его первого срока, заинтересована в хорошем старте отношений с его второй администрацией.

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Автор: 

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І що?
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11.01.2025 13:54 Ответить
Так у тому то і справа - аби-хто може прислати главу МЗС. А ларьочніка на інавгурацію - це круто.
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11.01.2025 14:10 Ответить
Ось дивлюсь я на оце США і думаю: всрату пожежу не можуть потушити. Вже збитків на 60 лярдів баксів. Чи вони дійсно там такі криворукі чи це спецом до такого довели шоб страховкі получить. Яке вони будуть с кацапами воювать, якщо їх щоб побідить вистачить пакєта граду чи пачки сірників
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11.01.2025 14:17 Ответить
Ту пожежу вже не загасиш.
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11.01.2025 15:21 Ответить
А імператор?
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11.01.2025 15:23 Ответить
 
 