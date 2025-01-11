Япония отправит главу МИД Такеши Ивая на инаугурацию Трампа, - Reuters

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января, что гарантирует присутствие на мероприятии высокопоставленного представителя Токио - ключевого союзника Вашингтона в Азии.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, Ивая был приглашен командой Трампа и тот принял приглашение, подтвердив сообщения японских СМИ.

Отмечается, что Ивая во время визита в США также надеется договориться о встрече с сенатором Марко Рубио, которого Трамп хочет назначить на должность госсекретаря.

Это будет первый визит Ивая в Соединенные Штаты после того, как он стал министром иностранных дел в октябре прошлого года.

Япония, давний союзник США, которая поддерживала "хорошие отношения" с Трампом во время его первого срока, заинтересована в хорошем старте отношений с его второй администрацией.

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