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Новости
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Социал-демократическая партия Германии утвердили Шольца кандидатом на должность канцлера на парламентских выборах

Однопартійці висунили Шольца канддатом в канцлери ФРН

В субботу, 11 января, съезд Социал-демократической партии Германии поддержал выдвижение Олафа Шольца в канцлеры ФРГ на досрочных выборах, которые запланированы на 23 февраля.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что съезд проходит в Берлине. Шольца поддержало подавляющее большинство из 600 делегатов.

О войне в Украине на съезде

Съезд посетил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая открыла собрание, поприветствовала его со сцены и заявила, что его присутствие - "знак нашей солидарности с Украиной". Она заверила, что "немецкая социал-демократия продолжает крепко стоять на стороне Украины".

В свою очередь председатель СДПГ Ларс Клингбайль, выступая с речью в поддержку Шольца, заявил, что тот, "будучи канцлером, во время захватнической войны России против Украины, с помощью сдерживания цен на газ и электроэнергию позаботился о том, чтобы занятость была гарантирована, а компаниям помогли на фоне энергокризиса".

Сам Шольц тоже не обошел вниманием тему войны РФ против Украины. Канцлер заявил, что "путинская Россия навалилась на Украину жестокой захватнической войной", а некоторые партии Германии сейчас "одна за другой рассказывают лживые сказки из Кремля".

В то же время политик вновь выступил против поставок Украине дальнобойных немецких ракет, напомнив, что Россия - ядерная держава.

Также читайте: Шольц блокирует новый пакет помощи Украине, - Der Spiegel

Автор: 

выборы (24743) Германия (6995) Шольц Олаф (912)


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14% рейтингу, Менше ніж в зелених.
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11.01.2025 20:52 Ответить
Шольц кункуруватиме з фавориткою Маска правою Алісою Вальдель. Діждались від хворих здоров'я. Ліверна ковбаса конкуруватиме з реставраторами імперій.
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11.01.2025 20:57 Ответить
в скрепною лесбійкою !

в Скрепостані про це мовчать в тряпочку, звісно ж...

.
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11.01.2025 20:59 Ответить
гів...но вопрос, як і кандидат.
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11.01.2025 20:57 Ответить
Не ті тепер в Німеччині соціал-демократи. Ці за свої переконаття, в концтабори не підуть
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11.01.2025 21:38 Ответить
Смішно. Але це на добре. Гірше було б, коли когось притомного затвердили.
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11.01.2025 22:54 Ответить
Мертва коняка краще чим ніякої...
Її хоч показати можна...
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12.01.2025 00:03 Ответить
 
 