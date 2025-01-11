Социал-демократическая партия Германии утвердили Шольца кандидатом на должность канцлера на парламентских выборах

В субботу, 11 января, съезд Социал-демократической партии Германии поддержал выдвижение Олафа Шольца в канцлеры ФРГ на досрочных выборах, которые запланированы на 23 февраля.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что съезд проходит в Берлине. Шольца поддержало подавляющее большинство из 600 делегатов.

О войне в Украине на съезде

Съезд посетил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая открыла собрание, поприветствовала его со сцены и заявила, что его присутствие - "знак нашей солидарности с Украиной". Она заверила, что "немецкая социал-демократия продолжает крепко стоять на стороне Украины".

В свою очередь председатель СДПГ Ларс Клингбайль, выступая с речью в поддержку Шольца, заявил, что тот, "будучи канцлером, во время захватнической войны России против Украины, с помощью сдерживания цен на газ и электроэнергию позаботился о том, чтобы занятость была гарантирована, а компаниям помогли на фоне энергокризиса".

Сам Шольц тоже не обошел вниманием тему войны РФ против Украины. Канцлер заявил, что "путинская Россия навалилась на Украину жестокой захватнической войной", а некоторые партии Германии сейчас "одна за другой рассказывают лживые сказки из Кремля".

В то же время политик вновь выступил против поставок Украине дальнобойных немецких ракет, напомнив, что Россия - ядерная держава.

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