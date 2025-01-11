Россияне обстреляли пять громад на приграничье Сумщины, зафиксировано 57 взрывов
В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов.
О ситуации на границе по состоянию на 21 час 11 января рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады.
- Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометные обстрелы (5 взрывов).
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (11 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксирован обстрел из танка (11 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв) и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
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