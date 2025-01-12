Оккупанты за сутки 334 раза ударили по Запорожской области: один человек погиб, еще четверо ранены, повреждены дома и объекты инфраструктуры
В течение суток оккупанты российские войска нанесли 334 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате вражеской атаки по Васильевскому району есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для обстрелов области российские войска применяли БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
- 189 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Новодаровку.
- 142 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки и Малиновки.
Сообщается, что поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль