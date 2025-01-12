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Оккупанты за сутки 334 раза ударили по Запорожской области: один человек погиб, еще четверо ранены, повреждены дома и объекты инфраструктуры

Обстріли Запорізької області

В течение суток оккупанты российские войска нанесли 334 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате вражеской атаки по Васильевскому району есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для обстрелов области российские войска применяли БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

  • 189 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Новодаровку.
  • 142 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки и Малиновки.

Сообщается, что поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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обстрел (27396) Запорожская область (3126) Васильевский район (40)


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