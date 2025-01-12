В результате вражеской дроновой атаки в Солончаках Николаевской области ранен мужчина: о последствиях российской атаки рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Сегодня, 12 января 2025 года, войска РФ атаковали FPV-дроном с. Солончаки Куцурубской громады на Николаевщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела ранен 71-летний мужчина.

"Он госпитализирован, состояние средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнил Ким.

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Больше информации о вражеской атаке на село на эту минуту не известно.