Интерес к рекрутингу значительно возрос, за неделю зафиксировано более 1300 обращений, - Минобороны

За прошедшую неделю в центры рекрутинга украинской армии обратилось почти вдвое больше людей, чем за предыдущую.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на прошлой неделе в центры рекрутинга украинской армии обратились 1319 человек с вопросами о поступлении на военную службу. Этот показатель почти вдвое превышает результат предыдущей недели. Так, за первую неделю года в центры рекрутинга обратились 717 украинцев.

В Минобороны сообщили, что всего с начала работы центров 34 055 украинцев получили консультации относительно поступления на военную службу. Из них 7550 уже стали кандидатами в Силы обороны.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что такой рост интереса к рекрутингу свидетельствует о высокой сознательности и готовности наших граждан защищать страну.

Сообщается также, что на сегодня в Украине работает 47 рекрутинговых центров украинской армии. Наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности - в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Минобороны напомнило, что в центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.

