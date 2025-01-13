Кремль не ведет предметной подготовки ко встрече Путина и Трампа, хотя несколько стран предложили свои территории для переговоров, - Песков

Кремль пока не имеет конкретной подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на многочисленные предложения о возможных местах для проведения переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Песков отметил, что многие страны, в частности Сербия и Швейцария, готовы предоставить свои территории для гипотетических контактов между лидерами.

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока что об этом говорить преждевременно, пока что никакой предметной подготовки нет", - заявил он.

Также Песков сообщил, что никаких конкретных шагов для встречи Трампа и Путина не предусмотрено: "Конкретики, как и раньше, нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече".

Напомним, также Песков заявил, что РФ хочет гарантий безопасности в рамках переговоров по войне в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС опасается, что Трамп проведет мирные переговоры по Украине без их участия, - Euractiv