Проводил насильственную мобилизацию жителей Луганщины в ВС РФ: уведомлен о подозрении военком "ЛНР", - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю "военкомата ЛНР" в Ровеньках за насильственную мобилизацию местных жителей в террористические группировки РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, подозреваемый в течение восьми лет осуществлял комплектование незаконных вооруженных формирований "Народная милиция ЛНР". С 2014 года, а с февраля 2022-го с началом насильственной мобилизации, он заставлял местных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет вступать в ряды регулярных войск ВС РФ для ведения боевых действий против Сил обороны Украины.
Злоумышленник организовал "мобилизацию" без надлежащей подготовки и уголовно преследовал тех, кто пытался избежать службы. Некоторые из мобилизованных попали в плен и избежали гибели.
СБУ сообщила "военкому" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас не до 55, а до 60 років
"«Не трогайте артистов, проституток и ТЦКашников. Они служат любой власти»"