Новости
Проводил насильственную мобилизацию жителей Луганщины в ВС РФ: уведомлен о подозрении военком "ЛНР", - СБУ

СБУ повідомила про підозру

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю "военкомата ЛНР" в Ровеньках за насильственную мобилизацию местных жителей в террористические группировки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, подозреваемый в течение восьми лет осуществлял комплектование незаконных вооруженных формирований "Народная милиция ЛНР". С 2014 года, а с февраля 2022-го с началом насильственной мобилизации, он заставлял местных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет вступать в ряды регулярных войск ВС РФ для ведения боевых действий против Сил обороны Украины.

Злоумышленник организовал "мобилизацию" без надлежащей подготовки и уголовно преследовал тех, кто пытался избежать службы. Некоторые из мобилизованных попали в плен и избежали гибели.

СБУ сообщила "военкому" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Оккупанты перекрыли выезды из Айдара: ищут родственников участников АТО/ООС

СБУ (20313) мобилизация (2880) Луганская область (6535)
Топ комментарии
+11
От дурень. Міг би займатися улюбленою справою в тцк. І ніяких підозр!
13.01.2025 15:07 Ответить
+11
А ТЦК не насильно мобілізовує, нє?
13.01.2025 15:08 Ответить
+4
Оновлений Колчак:
"«Не трогайте артистов, проституток и ТЦКашников. Они служат любой власти»"
13.01.2025 15:21 Ответить
Ще не забудьте пальцем насваритися!
13.01.2025 15:05 Ответить
ПІДОЗРА, за те що навіть не брав хабарів?
13.01.2025 15:06 Ответить
"Смачна" тема, зараз буде.
13.01.2025 15:06 Ответить
13.01.2025 15:08 Ответить
13.01.2025 15:07 Ответить
13.01.2025 15:11 Ответить
13.01.2025 15:08 Ответить
То є інше!
13.01.2025 15:16 Ответить
А й справді, "какая разніца" за кого воювати якщо "не для війни тебе мати ростила"!
13.01.2025 17:05 Ответить
Така неоднозначна інформація. Просто відразу в голові купа асоціацій і співпадінь. І особливо мене вразило: " організовував мобілізацію без належної підготовки..." Прокурор, який це писав від народження дебіл, чи головою вдарився? А треба було належно готувати з найкращими інструкторами в найкращих учбових центрах?
13.01.2025 15:14 Ответить
А в нас хіба не так? Але підозр жодних..
13.01.2025 15:19 Ответить
у нас не так.

у нас не до 55, а до 60 років
13.01.2025 15:20 Ответить
13.01.2025 15:21 Ответить
Областей немає, держслужбовці є. Містика? Ні. Країна мрій.
13.01.2025 16:38 Ответить
 
 