Проводил насильственную мобилизацию жителей Луганщины в ВС РФ: уведомлен о подозрении военком "ЛНР", - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю "военкомата ЛНР" в Ровеньках за насильственную мобилизацию местных жителей в террористические группировки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, подозреваемый в течение восьми лет осуществлял комплектование незаконных вооруженных формирований "Народная милиция ЛНР". С 2014 года, а с февраля 2022-го с началом насильственной мобилизации, он заставлял местных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет вступать в ряды регулярных войск ВС РФ для ведения боевых действий против Сил обороны Украины.

Злоумышленник организовал "мобилизацию" без надлежащей подготовки и уголовно преследовал тех, кто пытался избежать службы. Некоторые из мобилизованных попали в плен и избежали гибели.

СБУ сообщила "военкому" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Оккупанты перекрыли выезды из Айдара: ищут родственников участников АТО/ООС