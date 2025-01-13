В Германии неизвестные нарисовали свастику на доме, где проживают украинцы: полиция расследует инцидент

В немецком городке Гюстров, земля Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нарисовали на стене дома, в котором живут украинцы, две свастики и камнем разбили их окно. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщает полиция Ростока, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 11 января, около 2:30 ночи, украинцы, проживающие в многоквартирном доме, услышали шум, после чего в окно их спальни залетел камень.

Украинцы не пострадали. Только утром на доме заметили две нарисованные свастики, которые в Германии считают антиконституционным символом. Владелец дома обратился в полицию.

Уголовная полиция проводит расследование, однако информации о возможных подозреваемых сейчас нет. Правоохранители проверяют "степень связи между двумя преступлениями".

Нанесенный материальный ущерб правоохранители оценили в не менее 1500 евро.

