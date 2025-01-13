РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости
2 296 10

В Германии неизвестные нарисовали свастику на доме, где проживают украинцы: полиция расследует инцидент

У Німеччині на будинку, де живуть українці, намалювали свастику

В немецком городке Гюстров, земля Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нарисовали на стене дома, в котором живут украинцы, две свастики и камнем разбили их окно. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщает полиция Ростока, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 11 января, около 2:30 ночи, украинцы, проживающие в многоквартирном доме, услышали шум, после чего в окно их спальни залетел камень.

Украинцы не пострадали. Только утром на доме заметили две нарисованные свастики, которые в Германии считают антиконституционным символом. Владелец дома обратился в полицию.

Уголовная полиция проводит расследование, однако информации о возможных подозреваемых сейчас нет. Правоохранители проверяют "степень связи между двумя преступлениями".

Нанесенный материальный ущерб правоохранители оценили в не менее 1500 евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус опровергает, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине: никакой блокады нет

Автор: 

Германия (7219) свастика (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кацапота не інакше. Других варіантів немає. Москальні дуже добре в Німеччині.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:06 Ответить
+11
шерше ля орк..
показать весь комментарий
13.01.2025 17:04 Ответить
+8
кацап , найгірша і наймерзеніша істота у всесвіті ...
якщо зникне кацап світ стане кращим!
якщо зникне будь яка інша нація світ втратить
показать весь комментарий
13.01.2025 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шерше ля орк..
показать весь комментарий
13.01.2025 17:04 Ответить
при чому цей орк може бути різної національності
показать весь комментарий
13.01.2025 18:44 Ответить
Кацапота не інакше. Других варіантів немає. Москальні дуже добре в Німеччині.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:06 Ответить
кацап , найгірша і наймерзеніша істота у всесвіті ...
якщо зникне кацап світ стане кращим!
якщо зникне будь яка інша нація світ втратить
показать весь комментарий
13.01.2025 17:12 Ответить
Лучше бы намалевали на доме путинской подружки Меркель которая создала все условия для рашисткой заразы.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:13 Ответить
Без вонючих лаптєй там не обійшлось.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:32 Ответить
Я знаю масовані випадки , коли різали скати авто із українськими номерами у Німеччині. Зловмисників не знайшли.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:45 Ответить
вони і з лєнточками на дзеркалах їздили. зараз не їздять
показать весь комментарий
13.01.2025 18:46 Ответить
наших рахують мабуть сваїми братами
показать весь комментарий
13.01.2025 18:31 Ответить
Это результат враждебной пропаганды сколеновстана. Процентов восемьдесят, из числа поздних немцев из ху@лостана, ныне проживающих в Германии, ничем не отличаются от быдла, которое населяет болОта.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:58 Ответить
 
 