Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая питала всю металлургическую промышленность страны, из-за приближения российских войск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в украинской отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предприятие в Покровске, находящееся в зоне боевых действий, является единственной шахтой в Украине, которая добывает коксующийся уголь, необходимый для некогда гигантской сталелитейной промышленности страны, которая пришла в упадок после российского вторжения в феврале 2022 года.

"Вторжение России привело к разрушению ведущих сталелитейных заводов страны. Украина, ранее крупный производитель и экспортер стали, сообщила о падении производства на 70,7% в 2022 году до 6,3 млн тонн. В 2023 году оно упало до 6 млн тонн", - отмечают в агентстве.

Источники Reuters сообщили, что шахта прекратила работу.

"Там нет добычи, они только работают на поверхности", - сказал один из источников, добавив, что продолжается эвакуация сотрудников.

По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году в Украине было произведено около 3,5 млн тонн кокса исключительно с использованием коксующегося угля, добытого в Покровске.

Профсоюз производителей стали в прошлом году заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2-3 млн тонн в 2025 году с 7,6 млн в 2024 году.

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других частях Украины, если Покровская шахта будет захвачена российскими войсками. Однако неизбежно потребуется импорт, что приведет к росту затрат.

"Согласно данным о торговле, в 2024 году экспорт металла составлял почти 4,4 миллиарда долларов - деньги, необходимые для того, чтобы Украина могла продержаться почти три года после полномасштабного вторжения России", - добавляет Reuters.

Ранее издание Bloomberg заявило, что союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, в которой она нуждается, чтобы не дать России захватить Покровск.

