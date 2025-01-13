РУС
Украина остановила работу единственной шахты коксующегося угля в Покровске из-за приближения войск РФ, - Reuters

Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая питала всю металлургическую промышленность страны, из-за приближения российских войск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в украинской отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предприятие в Покровске, находящееся в зоне боевых действий, является единственной шахтой в Украине, которая добывает коксующийся уголь, необходимый для некогда гигантской сталелитейной промышленности страны, которая пришла в упадок после российского вторжения в феврале 2022 года.

"Вторжение России привело к разрушению ведущих сталелитейных заводов страны. Украина, ранее крупный производитель и экспортер стали, сообщила о падении производства на 70,7% в 2022 году до 6,3 млн тонн. В 2023 году оно упало до 6 млн тонн", - отмечают в агентстве.

Враг пытается закрепиться в селах вблизи Покровска, - ОСГВ "Хортиця"

Источники Reuters сообщили, что шахта прекратила работу.

"Там нет добычи, они только работают на поверхности", - сказал один из источников, добавив, что продолжается эвакуация сотрудников.

По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году в Украине было произведено около 3,5 млн тонн кокса исключительно с использованием коксующегося угля, добытого в Покровске.

Профсоюз производителей стали в прошлом году заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2-3 млн тонн в 2025 году с 7,6 млн в 2024 году.

"Единственная шахта коксующегося угля в Украине": в Метинвесте озвучили сценарии на случай падения Покровска

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других частях Украины, если Покровская шахта будет захвачена российскими войсками. Однако неизбежно потребуется импорт, что приведет к росту затрат.

"Согласно данным о торговле, в 2024 году экспорт металла составлял почти 4,4 миллиарда долларов - деньги, необходимые для того, чтобы Украина могла продержаться почти три года после полномасштабного вторжения России", - добавляет Reuters.

Ранее издание Bloomberg заявило, что союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, в которой она нуждается, чтобы не дать России захватить Покровск.

На Покровском направлении отражено 58 штурмов РФ. На Курщине - 17, - Генштаб ВСУ

Топ комментарии
+10
Ху.ня, зе-Ху.ня знає, де взяти кращий кокс...
13.01.2025 17:44 Ответить
+10
Це результат провалу стратегічної оборони. Відповідальні - ставка головнокомандуючого.
13.01.2025 17:47 Ответить
+7
Напевне у курській області відкриють шахту.
13.01.2025 17:36 Ответить
Напевне у курській області відкриють шахту.
13.01.2025 17:36 Ответить
До цього все ишло - Ахметов -- зараз начнеться коксова одісея
13.01.2025 17:37 Ответить
Чекаєм на Ротердам++
13.01.2025 17:41 Ответить
Ну що, колективний Захід, мета досягнута?
13.01.2025 17:43 Ответить
Росія здатна легко замінити Україну на світовому ринку сталі. Продавати буде на своїх умовах, звісно.
Потрапити у ще більшу залежність від русні - це і була мета "колективного Заходу"?
13.01.2025 18:14 Ответить
Ху.ня, зе-Ху.ня знає, де взяти кращий кокс...
13.01.2025 17:44 Ответить
Це результат провалу стратегічної оборони. Відповідальні - ставка головнокомандуючого.
13.01.2025 17:47 Ответить
Суджа наш!УРЯ!!!
13.01.2025 17:47 Ответить
Зеленський, Єрмак, шмигаль путінські консерви!
Перестаньте качати оркам нафту "дружбою"!
13.01.2025 17:55 Ответить
Трошки не договорюють: шахта в Покровську не єдина, ще видобували кокс у шахтах Торецька. Зрозуміло, що вони вже теж, як то кажуть, не на часі, втім як й власне Покровськ. В решті районів домбасу, які з 2014 окуповано, там видобувався не кокс для металургії, а антрацит для електростанцій.
13.01.2025 18:03 Ответить
П...пець((((
13.01.2025 18:04 Ответить
13.01.2025 18:07 Ответить
Так в тарифоутворення вже закладена ціна вугілля на біржі в Роттердамі, тому звичайні українці (крім шахтарів) не повинні відчути жодних змін - ні підвищення тарифів, ні дефіциту вугілля.
13.01.2025 18:16 Ответить
І знову-повна безпорадність. Починаючи з"контрнаступу" на Запоріжжі вимальовуються два варіанти: зрада в ОПі і ВР із пересилкою по Телеграму чи інш. усіх секретів, і другий- росія стала на військові рейки і пригадала "навички" з в'єтнамської війни, від яких американці ставали шизами чи культурно кажучи ставали біполярними аффектними психами.
13.01.2025 18:22 Ответить
Чому ці шахти не підривають при відступі?Це тупо передача окупанту готових ресурсів для продовження війни проти України.
13.01.2025 18:34 Ответить
Хоч би обладнання вивезли.
13.01.2025 18:45 Ответить
і куди його везти ? ще одного длнбаського басейну в нас немає
13.01.2025 22:23 Ответить
Підривайте йолопи дурні!
13.01.2025 18:53 Ответить
Лишати непошкодженим такий актив - безглуздо !
13.01.2025 21:22 Ответить
 
 