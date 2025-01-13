В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Галущенко

13 января Верховная Рада Украины официально зарегистрировала проект постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление зарегистрировано под номером 12403.

Первым автором инициативы стала народный депутат Инна Совсун. По словам Железняка, документ поддержали более 30 парламентариев, в частности представители фракций "Слуга народа", "Голос", "Европейская Солидарность", а также внефракционные депутаты.

Среди причин для увольнения министра указываются:

системная коррупция в сфере энергетики;

игнорирование вызовов на заседания парламента, комитетов и временных следственных комиссий;

попытки продвижения коррупционных схем, в частности проекта "большого атомного строительства";

провал в защите энергетической инфраструктуры;

утрачено доверие со стороны международных партнеров;

манипуляции, ложь и неприемлемое поведение министра во время парламентских заседаний.

Герман Галущенко

Герман Галущенко возглавляет Министерство энергетики Украины с апреля 2021 года. Его деятельность неоднократно подвергалась критике со стороны парламентариев, в частности из-за проблем в подготовке к зиме и организации работы энергосистемы во время российской агрессии.

Напомним, что 10 января народный депутат Инна Совсун подала постановление в парламент об увольнении министра энергетики Германа Галущенко с занимаемой должности.

