В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Галущенко

Герман Галущенко

13 января Верховная Рада Украины официально зарегистрировала проект постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление зарегистрировано под номером 12403.

Первым автором инициативы стала народный депутат Инна Совсун. По словам Железняка, документ поддержали более 30 парламентариев, в частности представители фракций "Слуга народа", "Голос", "Европейская Солидарность", а также внефракционные депутаты.

Среди причин для увольнения министра указываются:

  • системная коррупция в сфере энергетики;
  • игнорирование вызовов на заседания парламента, комитетов и временных следственных комиссий;
  • попытки продвижения коррупционных схем, в частности проекта "большого атомного строительства";
  • провал в защите энергетической инфраструктуры;
  • утрачено доверие со стороны международных партнеров;
  • манипуляции, ложь и неприемлемое поведение министра во время парламентских заседаний.

Герман Галущенко

Герман Галущенко возглавляет Министерство энергетики Украины с апреля 2021 года. Его деятельность неоднократно подвергалась критике со стороны парламентариев, в частности из-за проблем в подготовке к зиме и организации работы энергосистемы во время российской агрессии.

Напомним, что 10 января народный депутат Инна Совсун подала постановление в парламент об увольнении министра энергетики Германа Галущенко с занимаемой должности.

Топ комментарии
+6
Під аплодисменти і одразу в дипломати. З награбованим...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:50 Ответить
+5
поїде на лікування за кордоном з урахуванням виплати відпускних та допомоги на оздоровлення та на медичне страхування ... як усі ....
показать весь комментарий
13.01.2025 18:23 Ответить
+4
Ділов то.....Ахметов ще якогось свого холуя поставить..
показать весь комментарий
13.01.2025 17:58 Ответить
Під аплодисменти і одразу в дипломати. З награбованим...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:50 Ответить
поїде на лікування за кордоном з урахуванням виплати відпускних та допомоги на оздоровлення та на медичне страхування ... як усі ....
показать весь комментарий
13.01.2025 18:23 Ответить
П....ць. Світла не буде пів-року. А сонце завтра зійде?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:51 Ответить
Системна, на державному рівні, корупція стосується не тільки сфери енергетики і саме тому вона є Державна, створена не нині, а років з 30 тому. засновники і її очільники, як і всі "прислуги" її відомі і функціонують досі на різних рівнях та вертикалях, як і повинно бути в Системі.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:56 Ответить
Ціни на енергетику повернуть назад? Як до ... нього...?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:56 Ответить
Ділов то.....Ахметов ще якогось свого холуя поставить..
показать весь комментарий
13.01.2025 17:58 Ответить
Людину деркача знімають? Нє оправдал довєрія?Ну то призначать зама єрмака
показать весь комментарий
13.01.2025 18:03 Ответить
увольте его. и сразу к резникову пусть с позором ехает
показать весь комментарий
13.01.2025 18:07 Ответить
Тільки ось що дивно: після звільнення Кудрицького (який перед цим виписав собі 40 млн премії) і після багатьох масованих обстрілів - відключення електроенергії були набагато меншими, ніж до цього влітку після одного-двох обстрілів.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:12 Ответить
Када сидітиме?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:13 Ответить
розбігаються.....
показать весь комментарий
13.01.2025 18:21 Ответить
Мужик молодий. Якраз призовного віку. Або він дає звіт ВР про свою надПОТУЖНУ діяльність для Чмоньки, або ..... лопату в зуби й на передову.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:32 Ответить
Він затверджений Кремлем. Хто ж його звільнить???
показать весь комментарий
13.01.2025 18:42 Ответить
"Відомо також, що Галущенко - це людина Деркача, якого США визнали агентом Кремля і наклали на нього санкції. Він працював у команді Деркача в "Енергоатомі" у часи Віктора Януковича. Вони працювали, щоб не було американського ядерного палива в Україні, а було російське", - заявила у парламенті представник фракції ЄС Софія Федина.https://www.bbc.com/ukrainian/features-56862000
показать весь комментарий
13.01.2025 19:26 Ответить
Напевно вже не знає куди складати награбовані гроші.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:41 Ответить
......і тихо в ліс...
показать весь комментарий
13.01.2025 22:17 Ответить
Не посадити, а звільнити. Три зами проходять по кримінальним статтям, цей напевно послом буде.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:28 Ответить
А хто автор постанови? Може він їм красти не дає, так вирішили так примусити шантажом?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:51 Ответить
 
 