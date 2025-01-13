Более 2000 жителей Запорожской области были ранены в результате российских атак с 2022 года, - ОВА

В результате российских обстрелов Запорожской области были ранены более 2000 гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Более 2000 человек получили ранения в результате российских атак на Запорожскую область с начала полномасштабного вторжения", - отметил он.

По информации Федорова, гражданским жителям, в том числе ВПЛ, которые получили травмы в результате атак, оказывается финансовая помощь за счет областного бюджета:

20 тысяч гривен - если диагностированы телесные повреждения средней тяжести;

50 тысяч гривен - в случае получения тяжких телесных повреждений (контузия, травмы, увечье).

Смотрите: Россияне ударили беспилотником по Запорожью, пострадали 2 человека, начался пожар, - ОВА. ФОТОрепортаж

Для получения такой помощи пострадавшие могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, днем 8 января рашисты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. 13 человек погибли, 127 получили ранения. Российский удар по Запорожью 8 января привел к самому большому количеству гражданских жертв в одном инциденте почти за два года.

В Запорожье 9 января объявили днем траура по погибшим.