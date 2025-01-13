Более 2000 жителей Запорожской области были ранены в результате российских атак с 2022 года, - ОВА
В результате российских обстрелов Запорожской области были ранены более 2000 гражданских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Более 2000 человек получили ранения в результате российских атак на Запорожскую область с начала полномасштабного вторжения", - отметил он.
По информации Федорова, гражданским жителям, в том числе ВПЛ, которые получили травмы в результате атак, оказывается финансовая помощь за счет областного бюджета:
- 20 тысяч гривен - если диагностированы телесные повреждения средней тяжести;
- 50 тысяч гривен - в случае получения тяжких телесных повреждений (контузия, травмы, увечье).
Для получения такой помощи пострадавшие могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, днем 8 января рашисты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. 13 человек погибли, 127 получили ранения. Российский удар по Запорожью 8 января привел к самому большому количеству гражданских жертв в одном инциденте почти за два года.
В Запорожье 9 января объявили днем траура по погибшим.
