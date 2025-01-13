РУС
Литва потратит на оборону в 2025 году около 4% ВВП

В Литве на нужды обороны в 2025 году направят около 4% ВВП.

Об этом заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене, информирует Цензор.НЕТ.

"Быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая поддержка Украины является вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает... Мы планируем потратить почти 4% ВВП на оборону уже в этом году", - сказала глава Минобороны Литвы.

Шакалене отметила, что Литва является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. "Наши приобретения у США оцениваются в $1,3 млрд и составляют почти 20% всех наших приобретений (в сфере вооружений)", - уточнила она.

"США последовательно поддерживают развитие нашего военного потенциала. 1 доллар американской помощи возвращается как 3 доллара прямых инвестиций в закупку оружия американского производства", - добавила литовский министр.

Литва закупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и тому подобное.

Скажу погану новину для українців. Чули з історії в школі, що американські капіталісти збагатіли за роки Другої світової ? Думаю, ТАК ! То здогадались чого Байден не поспішав надавати все, що треба для українського наступу у 2023 році ? Чим більш Україна та Європа буде витрачати своїх коштів на зброю з США, тим краще американським виробникам зброї. Збільшення на 2% витрат Європою на зброю збагатить не одного американця. Та й з безробіттям можна вийти у позитив. Ще не оголосили Третю світову, а золотий водоспад на Америку пролився. Завдяки "зусиллям" демократів та республіканців.
13.01.2025 18:44 Ответить
Умнічки.
13.01.2025 20:57 Ответить
 
 