Литва потратит на оборону в 2025 году около 4% ВВП
В Литве на нужды обороны в 2025 году направят около 4% ВВП.
Об этом заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене, информирует Цензор.НЕТ.
"Быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая поддержка Украины является вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает... Мы планируем потратить почти 4% ВВП на оборону уже в этом году", - сказала глава Минобороны Литвы.
Шакалене отметила, что Литва является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. "Наши приобретения у США оцениваются в $1,3 млрд и составляют почти 20% всех наших приобретений (в сфере вооружений)", - уточнила она.
"США последовательно поддерживают развитие нашего военного потенциала. 1 доллар американской помощи возвращается как 3 доллара прямых инвестиций в закупку оружия американского производства", - добавила литовский министр.
Литва закупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и тому подобное.
