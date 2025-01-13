РУС
В Сумах раздались взрывы: угроза применения баллистического вооружения

Вибухи чутно у Сумах увечері 13 січня

Вечером 13 января в Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Воздушные силы в 18:41 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель через Сумскую область", - уточнили в ВС.

"Опять скоростная цель через Сумской район", - сообщили в командовании в 18:59.

Автор: 

