Россияне атаковали шахедом Чугуев: пострадал ребенок, повреждены авто и окна пятиэтажки
Вечером 13 января российский беспилотник атаковал Чугуев Харьковской области: пострадал ребенок, попали во двор жилого дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Около 19:00 оккупанты направили БПЛА "Шахед" по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, девочке в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Повреждения получили легковой автомобиль и остекление окон пятиэтажного дома.
