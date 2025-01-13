РУС
Россияне атаковали шахедом Чугуев: пострадал ребенок, повреждены авто и окна пятиэтажки

Чугуїв

Вечером 13 января российский беспилотник атаковал Чугуев Харьковской области: пострадал ребенок, попали во двор жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Около 19:00 оккупанты направили БПЛА "Шахед" по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, девочке в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Повреждения получили легковой автомобиль и остекление окон пятиэтажного дома.

