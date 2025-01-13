Лидеры ЕС проведут неформальный саммит, посвященный укреплению европейской обороны

Президент Европейского Совета Антониу Кошта пригласил глав государств и правительств стран ЕС к неформальной встрече, которая будет посвящена укреплению европейской обороны.

"Хотел бы пригласить вас на неформальную встречу, которая состоится 3-го февраля в Château de Limont, недалеко от Брюсселя, и будет посвящена теме европейской обороны. Убежден, что мы все разделяем схожие оценки угроз, перед которыми стоит Европа. Российская агрессия против Украины вернула на наш континент войну высокой интенсивности, - в нарушение ключевых принципов международного права и с угрозой для европейской безопасности", - говорится в письме Кошты.

Как отметил Кошта, российская агрессия против Украины сопровождается увеличением количества гибридных и кибернетических атак против стран-членов ЕС, против их экономики и общества.

"Мир в Европе зависит от того, как Украина выиграет всеобъемлющий, справедливый и длительный мир. Этот геополитический контекст, который также обозначен ситуацией на Ближнем Востоке, будет оставаться вызовом в обозримом будущем", - отметил президент Евросовета.

По его словам, целью предстоящей встречи будет подготовка политических директив для Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности по подготовке "белой книги" относительно будущего европейской обороны. По замыслу, этот документ должен охватывать совместные инициативы в сфере обороны и определять необходимые ресурсы для их воплощения. Официальное обсуждение вопросов европейской обороны, как отмечается в письме, лидеры смогут провести во время встречи Европейского совета в июне 2025 года.

Президент Евросовета определил главные принципы, вокруг которых будет строиться неформальная дискуссия лидеров ЕС.

Первое направление касается принятия Европой большей ответственности за собственную оборону, повышения ее устойчивости и эффективности как автономного и надежного актера в сфере безопасности и обороны. В этом контексте ЕС должен стать более мощным трансатлантическим партнером, в том числе - в контексте НАТО, с учетом интересов всех стран-членов ЕС в сфере обороны. Такая задача, в частности, должна предусматривать дальнейшее увеличение странами-членами оборонных расходов, дополнительные инвестиции в развитие оборонной промышленности для пополнения военных складов и для повышения готовности ЕС отвечать на широкий спектр угроз.

Второе направление дискуссии будет касаться продолжения развития национальных вооруженных сил, что остается обязанностью каждой из стран-членов ЕС, и обеспечения при этом их взаимосовместимости и эффективности. Это же касается развития европейской оборонной промышленности, которая должна получить перспективу долгосрочных заказов, избегать дублирования в производстве и быть способной к совместным усилиям в сфере исследований и развития технологий. Это позволит решать задачи, которые не сможет решить ни одна страна ЕС, если будет действовать отдельно.

"Эффективная оборона является "общим благом", которое приносит пользу всем европейцам", - подчеркнул Кошта.

К участию во встрече европейских лидеров приглашен генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как ожидается, в неформальном саммите ЕС также примет участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер.