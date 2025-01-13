Оккупанты в течение дня атаковали Херсонщину из беспилотников: ранения получили 9 человек

13 января российская армия атаковала дронами Херсон и область: ранения получили девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Антоновка

В полдень россияне атаковали из БПЛА Антоновку. Из-за вражеского удара 42-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь пострадавшей.

В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 55-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму. Пострадавший - под наблюдением врачей.

Читайте: Удар РФ по маршрутке в Херсоне: количество жертв возросло, умерла женщина, которая все время была в реанимации

Белозерка

В больницу обратились два человека, которые вчера пострадали в результате российского обстрела Белозерки. В момент вражеской атаки мужчины, 35 и 36 лет, находились в квартире. Они получили взрывные травмы и контузии. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Комишаны

Под вражеский удар попала 57-летняя женщина, которая находилась на улице. У нее - взрывная травма и контузия. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Разлив

российская оккупационная армия атаковала с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив. Пострадали два человека. У них - минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила осколочное ранение лица. У 63-летнего мужчины - ранение ноги. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Молодежное

Около 18:30 армия рф ударила из артиллерии по Молодежному. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, травматической ампутацией руки и осколочным ранением живота. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Станислав

В результате сброса взрывчатки с БпЛА ранения получил мужчина 1991 года рождения. Его госпитализировали для оказания медпомощи.

Также читайте: На Херсонщине за сутки россияне убили 1 человека и ранили 16, повредили дома, инфраструктуру и авто