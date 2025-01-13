РУС
Силы обороны восстановили положение в Шевченко, враг оккупировал Зеленое, что у Покровска, - DeepState. КАРТА

ВСУ смогли восстановить положение в Шевченко, в то же время вражеские войска оккупировали Зеленое, что к югу от Покровска.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Силы Обороны Украины восстановили положение в Шевченко. Враг оккупировал Зеленое, а также продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Больше всего РФ атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Курщине боестолкновения не прекращаются, - Генштаб

Просування росіян біля Торецька

Автор: 

оккупация (10258) Донецкая область (10506) Торецк (534) Бахмутский район (585) Волновахский район (339) Покровский район (893) Нескучное (8) Славянка (10) Шевченко (31) Зеленое (3) Успеновка (26) Новоелизаветовка (9) Ясеновое (6) Удачное (20) Воздвиженка (2) Андреевка (20) Комар (18) Песчаное (24) война в Украине (5696)
Слава українським воїнам! Смерть кацапським виродкам.
13.01.2025 23:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
13.01.2025 23:46 Ответить
 
 