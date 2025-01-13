Силы обороны восстановили положение в Шевченко, враг оккупировал Зеленое, что у Покровска, - DeepState. КАРТА
ВСУ смогли восстановить положение в Шевченко, в то же время вражеские войска оккупировали Зеленое, что к югу от Покровска.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Силы Обороны Украины восстановили положение в Шевченко. Враг оккупировал Зеленое, а также продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки", - говорится в сообщении.
