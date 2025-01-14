В Часовом Яре и Торецке боестолкновения, некоторые наши позиции разрушены. Враг сосредотачивает усилия на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 13 января 2025 года, войска РФ основные атакующие усилия сосредотачивали на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, преимущественно без применения бронетехники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Ясеново, Славянка, Петропавловка, Дачное, Курахово и Янтарное.

"Продолжаются бои в Лисовке, Нововасильевке и Шевченко. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Часовом Яре и Торецке бои. Силы обороны успешно противостоят врагу на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении, и в районах Загрызово, Зеленого Гая и Двуречной - на Купянском направлении. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

На Лиманском направлении противник штурмовал наши укрепления в районах Копанок, Новосергиевки, Тернов и в Макеевке. Успеха не имел.

На Северском направлении вражеские штурмовые группы безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны в Белогоровке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий враг применял мотоциклы. Противник был уничтожен на подходе к рубежу выдвижения.

"На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яре, в районе Ступочек, Дылиивки и в Торецке. Некоторые наши позиции в результате штурмовых действий и огневого воздействия были разрушены. Продолжаются меры по локализации и уничтожению остатков штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении наши воины противостоят атакам противника в районах населенных пунктов Улаклы, Новый Комар, Нескучное и Временка. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.