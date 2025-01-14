"Шахеды" атаковали Черкасщину: есть повреждения из-за падения обломков
В ночь на вторник, 14 января 2025 года, войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Черкасской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает террор с воздуха. Во время последних тревог силы ПВО уничтожили в пределах нашей области 12 российских БпЛА. Во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Последствия российской атаки
По предварительным данным, в Черкасском районе обломками повреждены окна нескольких коммерческих организаций.
Обследование территории продолжается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль