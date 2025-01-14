РУС
"Шахеды" атаковали Черкасщину: есть повреждения из-за падения обломков

шахед над Черкащиною

В ночь на вторник, 14 января 2025 года, войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает террор с воздуха. Во время последних тревог силы ПВО уничтожили в пределах нашей области 12 российских БпЛА. Во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Последствия российской атаки

По предварительным данным, в Черкасском районе обломками повреждены окна нескольких коммерческих организаций.

Обследование территории продолжается.

