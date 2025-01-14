РУС
Евросоюз одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру

13 января Европейский Союз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "Военный шенген", предусматривающую беспрепятственное размещение войск в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В заявлении, размещенном на сайте Совета ЕС, отмечается, что такое решение позволяет Нидерландам как координатору проекта официально пригласить Швейцарию присоединиться к проекту Постоянного структурированного сотрудничества PESCO в ответ на ее запрос, поданный в сентябре 2024 года.

Швейцария станет официальным участником проекта после завершения административного соглашения

Как отмечается, проект PESCO имеет целью упростить и стандартизировать национальные процедуры трансграничных военных перевозок. Он делает возможным быстрое перемещение военнослужащих и техники по всему ЕС автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Напомним, что Канада, Норвегия и Соединенные Штаты Америки были приглашены присоединиться к проекту в 2021 году, а Великобритания - в 2022 году.

Еще в 2023 году в НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы, а это может вызвать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

С тех пор разные страны работали над проектами, которые бы упростили военную мобильность на территории ЕС.

НАТО (10255) оборона (5267) Швейцария (626) Евросоюз (17484)
Ви ж там дивіться а то Швейцарія любить робити винятки в законах
14.01.2025 09:21 Ответить
Леся Карпенко занадто багато пунктуаційних помилок, з розділовими знаками не дружите
14.01.2025 09:27 Ответить
Навіщо це Швейцарії? Швейцарія готова до війни на такому рівні що після Третьої Світової залишаться на планеті лише таргани і швейцарці...
14.01.2025 09:28 Ответить
14.01.2025 09:37 Ответить
Дивно, дуже дивно....
Швейцарія, і чужі війська на її території...
Чи дебілам дійшло, що ***** це не Гітлер,
і домовитися з ним не вийде.
14.01.2025 09:51 Ответить
З Гітлером гарно домовлялись? Чехословакія не погодиться.
14.01.2025 10:50 Ответить
Дебіли вибрали клоуна під час війни, що привело до втрати боєздатності країни, а Швейцарія готова до війни, тут пішохідні переходи як бункери, у кожного в хаті зброя і таке інше ...
14.01.2025 10:53 Ответить
 
 