Евросоюз одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

13 января Европейский Союз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "Военный шенген", предусматривающую беспрепятственное размещение войск в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В заявлении, размещенном на сайте Совета ЕС, отмечается, что такое решение позволяет Нидерландам как координатору проекта официально пригласить Швейцарию присоединиться к проекту Постоянного структурированного сотрудничества PESCO в ответ на ее запрос, поданный в сентябре 2024 года.

Швейцария станет официальным участником проекта после завершения административного соглашения

Как отмечается, проект PESCO имеет целью упростить и стандартизировать национальные процедуры трансграничных военных перевозок. Он делает возможным быстрое перемещение военнослужащих и техники по всему ЕС автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Напомним, что Канада, Норвегия и Соединенные Штаты Америки были приглашены присоединиться к проекту в 2021 году, а Великобритания - в 2022 году.

Еще в 2023 году в НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы, а это может вызвать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

С тех пор разные страны работали над проектами, которые бы упростили военную мобильность на территории ЕС.