Войска РФ ударили FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске - пострадала женщина

Утром 14 января российские войска попали FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске в Харьковской области: пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

"Сегодня около 10:00 враг ударил FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания пострадала 74-летняя женщина.

Также читайте: Один человек погиб в результате российских обстрелов Купянска, - ОВА

Напомним, вечером 13 января российский беспилотник атаковал Чугуев Харьковской области: пострадал ребенок, попали во двор жилого дома.