Войска РФ ударили FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске - пострадала женщина
Утром 14 января российские войска попали FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске в Харьковской области: пострадала женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
"Сегодня около 10:00 враг ударил FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате попадания пострадала 74-летняя женщина.
Напомним, вечером 13 января российский беспилотник атаковал Чугуев Харьковской области: пострадал ребенок, попали во двор жилого дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль