Россия и Беларусь начали совместные военные тренировки в Минске, - Минобороны РБ
14 января в Минске стартовали штабные тренировки Объединенного командования региональной группировки войск России и Беларуси.
Об этом в телеграме сообщает Минобороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основная цель - отработка вариантов применения совместных военных сил в контексте обеспечения безопасности Союзного государства.
"С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России отработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий", - говорится в сообщении.
В Минобороны РБ сообщают, что эти учения являются частью подготовки к масштабному стратегическому учению "Запад-2025", которое состоится в этом году на территории Беларуси. В белорусском ведомстве отмечают, что такие меры способствуют повышению координации между силами двух стран и являются элементом обеспечения военной безопасности региона.
Военные учения в Беларуси
Ранее сообщалось, что с 8 по 31 января 2025 года Беларусь проведет военные учения в Гомельской области недалеко от украинской границы.
Впоследствии представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ударных формирований на направлении украинской границы не фиксируется.
