Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта, которые предусматривают продление действия военного положения и срока всеобщей мобилизации.

Законопроекты размещены на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект №12404 касается утверждения указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". В нем говорится о продлении военного положения еще на 90 дней, начиная с 05:30 8 февраля 2025 года.

Параллельно был зарегистрирован законопроект №12405, который утверждает указ "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". В тексте указано, что мобилизация также продлится дополнительные 90 дней, начиная с той же даты.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины на своем заседании поддержала законопроект №11159, который обеспечивает волонтерам право на признание их опыта.

