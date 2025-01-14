РУС
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта, которые предусматривают продление действия военного положения и срока всеобщей мобилизации.

Законопроекты размещены на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект №12404 касается утверждения указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". В нем говорится о продлении военного положения еще на 90 дней, начиная с 05:30 8 февраля 2025 года.

Параллельно был зарегистрирован законопроект №12405, который утверждает указ "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". В тексте указано, что мобилизация также продлится дополнительные 90 дней, начиная с той же даты.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины на своем заседании поддержала законопроект №11159, который обеспечивает волонтерам право на признание их опыта.

законопроект (3272) Зеленский Владимир (21582) мобилизация (2880) военное положение (519)
А чого взагалі ця незрозуміла істота вносить до ВР такий законопроект? Це може робити тільки президент, а його наразі немає.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:34 Ответить
100%👈
показать весь комментарий
14.01.2025 11:35 Ответить
Яка бурна діяльність!!!! А "намалювати" закон про "воєнний стан до кінця війни" розуму не вистачає? Треба кожний день "воєнний стан" продовжувати...
показать весь комментарий
14.01.2025 11:38 Ответить
а по закону більше ніж на 3 місяці не можна )
показать весь комментарий
14.01.2025 11:40 Ответить
а зечмо ніколи не порушує
показать весь комментарий
14.01.2025 13:07 Ответить
4ухилянту можна всьо )
показать весь комментарий
14.01.2025 13:08 Ответить
Во це новина ! А чому не на рік? Бо зараз Трамп зробить мир ?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:41 Ответить
І так буде вносити такі законопроекти до своєї пенсії. Перевибратись чи піти геть він не може, бо весь у злочинах, як пес-дворняга з блохами. Буде триматися за булаву руками, ногами, зубами.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:13 Ответить
доколє ? слабо ввести стан війни і мобілізувати все і всих для перемоги ? на парашу боїться сісти.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:24 Ответить
 
 