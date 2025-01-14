Украина готова к переговорам с ЕС, сформировано 36 рабочих групп, - Шмыгаль
Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.
Об этом во время заседания правительства 14 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня Украина, как никогда, близка к тому, чтобы стать полноправным членом ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути", - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что после политического решения о начале переговоров Украина переходит к конкретным переговорам по кластерам. Кроме того, премьер сообщил, что в 2025 году будет продолжен скрининг украинского законодательства на соответствие европейским стандартам.
"Наша задача - пройти переговорный процесс максимально быстро", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в батальйон Монако
1. Незворушне вольове
їбалообличчя на фото
2. Військова уніформа якісних західних брендів
3. Вміння безупинного потужного словесного поносу
4. Тотальна безпринципність
5. Українофобія
7. Безмежні кишені.
дуже важко все перерахувати