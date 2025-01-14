Украина готова к переговорам с ЕС, сформировано 36 рабочих групп, - Шмыгаль

Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.

Об этом во время заседания правительства 14 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина, как никогда, близка к тому, чтобы стать полноправным членом ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что после политического решения о начале переговоров Украина переходит к конкретным переговорам по кластерам. Кроме того, премьер сообщил, что в 2025 году будет продолжен скрининг украинского законодательства на соответствие европейским стандартам.

"Наша задача - пройти переговорный процесс максимально быстро", - добавил он.

