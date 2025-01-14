РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
683 16

Украина готова к переговорам с ЕС, сформировано 36 рабочих групп, - Шмыгаль

Шмигаль про оборонний бюджет України у 2025 році

Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.

Об этом во время заседания правительства 14 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина, как никогда, близка к тому, чтобы стать полноправным членом ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что после политического решения о начале переговоров Украина переходит к конкретным переговорам по кластерам. Кроме того, премьер сообщил, что в 2025 году будет продолжен скрининг украинского законодательства на соответствие европейским стандартам.

"Наша задача - пройти переговорный процесс максимально быстро", - добавил он.

Читайте также: ЕС опасается, что Трамп проведет мирные переговоры относительно Украины без их участия, - Euractiv

Автор: 

Евросоюз (17484) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
сформовано 36 робочих груп віслюків, баранів та інших парно та непарно копитних та готові до бл.дства за державний кошт.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:38 Ответить
+3
а координаційних штабів і коннектін-хабів скільки ?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:32 Ответить
+2
кластери, скринінг.. краще б 36 штурмових груп створили...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а координаційних штабів і коннектін-хабів скільки ?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:32 Ответить
сформовано 36 робочих груп віслюків, баранів та інших парно та непарно копитних та готові до бл.дства за державний кошт.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:38 Ответить
кластери, скринінг.. краще б 36 штурмових груп створили...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:40 Ответить
"сформовано 36 робочих груп"

в батальйон Монако
показать весь комментарий
14.01.2025 12:41 Ответить
Усіх коміків 95 квартала включив у 36 груп
показать весь комментарий
14.01.2025 12:41 Ответить
Вас вже відкрито посилають, пропонують спочатку закінчити війну, а ви все за своє. Скільки в кожної робочої групи чоловіків, може готовий підрозділ для ВСУ, або там тільки для своїх міста продають
показать весь комментарий
14.01.2025 12:44 Ответить
Основні риси потужного менеджера в Україні

1. Незворушне вольове їбалообличчя на фото
2. Військова уніформа якісних західних брендів
3. Вміння безупинного потужного словесного поносу
4. Тотальна безпринципність
5. Українофобія
показать весь комментарий
14.01.2025 12:46 Ответить
6. Магнитні руки, до яких липне усе.
7. Безмежні кишені.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:59 Ответить
все це одним словом - гнида )

дуже важко все перерахувати
показать весь комментарий
14.01.2025 14:00 Ответить
В кожній із 36 груп, голова групи- безугла
показать весь комментарий
14.01.2025 12:52 Ответить
як же ви заїбали своєю європою і євросоюзом, з вами, корупціонерами сраними ніхто діло не хоче мати, ви в людей спитали, треба їм той євросоюз чи не треба? вводячи всю європейську ахінею і директиви, для початку і зарплати робіть схожими на європейські! ЗАЇБАЛИ!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:00 Ответить
Мало. Потрібно в рази більше, і ще два окремі міністерства, та голлівудську бригаду для зйомок нових гундосиків з гавканням на партнерів, які тупо не бачать, що в нас корупція поборена ще до кінця 2019 року.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
Всі ці "групи" разом з шмигальом на фронт замість авіаторів
показать весь комментарий
14.01.2025 13:40 Ответить
На Заході тільки побачили ці 36 групп на поняли що нічого з цього рая не буде. Там мабуть і українців не було.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:46 Ответить
Може 36 груп мало? Створити 3600 груп- буде швидше в 100 разів.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:04 Ответить
Якщо в кожній із 36 груп всі такі самі зрадники, як хєрпіду, то нічого доброго Україні не світить.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:17 Ответить
 
 