72-я бригада им. Черных Запорожцев получила полтысячи дронов от столицы, - Кличко. ФОТО
Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев полтысячи различных дронов, приобретенных за средства бюджета города Киева.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Передал от громады Киева еще 500 БПЛА нашим защитникам на фронт. В этот раз бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отправились 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, о которых просили военные", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что столица продолжает поддерживать украинских защитников - и из бюджета города, и привлекая небюджетную помощь.
Ранее Кличко передавал 72-й бригаде 100 FPV-дронов и систему РЭБ, приобретенных за внебюджетные средства.
Как сообщалось, в 2024 году столица в целом выделила на помощь Силам обороны почти 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это самая большая сумма среди всех регионов.
