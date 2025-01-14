РУС
Во время разминирования на Херсонщине погибли двое запорожских полицейских-взрывотехников - Алексей Сафонов и Илья Дергилев

Загинули двоє поліцейських-вибухотехніків

Во время разминирования на Херсонщине погибли двое запорожских полицейских-взрывотехников - старший лейтенант Алексей Сафонов и лейтенант Илья Дергилев.

Об этом сообщают в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После очередной российской дроновой атаки запорожские взрывотехники проводили разминирование в одном из сел Белозерской территориальной громады. Во время обезвреживания боевой части неразорвавшегося БПЛА произошла детонация. Правоохранители получили смертельные ранения", - говорится в сообщении

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память! Навсегда в строю!", - написали в ведомстве.

смерть (9284) сапер (151) Херсонская область (5116)
14.01.2025 16:34 Ответить
Шкода хлопців - земля пухом, але я зараз не поспішав би розміновувати, особливо прифронтові області.....
14.01.2025 17:04 Ответить
Героям Слава !!! 🙏😢🇺🇦
14.01.2025 18:40 Ответить
 
 