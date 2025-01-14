Во время разминирования на Херсонщине погибли двое запорожских полицейских-взрывотехников - Алексей Сафонов и Илья Дергилев

Во время разминирования на Херсонщине погибли двое запорожских полицейских-взрывотехников - старший лейтенант Алексей Сафонов и лейтенант Илья Дергилев.

Об этом сообщают в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После очередной российской дроновой атаки запорожские взрывотехники проводили разминирование в одном из сел Белозерской территориальной громады. Во время обезвреживания боевой части неразорвавшегося БПЛА произошла детонация. Правоохранители получили смертельные ранения", - говорится в сообщении



"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память! Навсегда в строю!", - написали в ведомстве.

