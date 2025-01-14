"Вагнеровца" приговорили в Казахстане к 4,5 годам за участие в войне против Украины

В Казахстане гражданина, который воевал в составе ЧВК "Вагнер" на стороне России против Украины, местный суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинениям в участии в вооруженном конфликте за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как установило следствие, обвиняемый гражданин Казахстана, чей покойный отец был уроженцем Харькова, осенью 2022 года под влиянием российской пропаганды решил присоединиться к российской армии и принять участие в войне против Украины. Он действовал по идеологическим мотивам и считал, что украинская власть ущемляет права граждан российской национальности, поэтому последние нуждаются в защите.

Добравшись до России, осужденный вступил в ЧВК "Вагнер", где ему обещали ежемесячно платить 240 тысяч рублей (около $2,4 тыс.). Сначала он служил заведующим складом арттехвооружения, затем был переведен в боевое подразделение и участвовал в боевых действиях, а в Казахстан вернулся в июле 2023 года.

Сообщается, что на суде подсудимый признал выдвинутые ему обвинения в участии в вооруженном конфликте за рубежом и получил наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев.

Ранее казахстанские медиа писали о двух убитых на Донетчине в 2023 году карагандинцах, которые также воевали на стороне России в составе ЧВК "Вагнер", и других погибших в Украине мужчин, преимущественно выходцев из регионов на севере и востоке Казахстана, граничащих с РФ.

Выезд казахстанцев за границу для участия в боевых действиях преследуется согласно национальному законодательству страны. В уголовном кодексе Казахстана есть две статьи - "Наемничество" и "Участие в зарубежных вооруженных конфликтах". Первая предусматривает тюремный срок от 7 до 20 лет и лишение гражданства Казахстана, вторая - от 5 до 9 лет заключения.