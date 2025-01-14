Кабмин упростил процедуру получения отсрочки от мобилизации для родных, пропавших без вести во время боевых действий

Правительством приведено в соответствие с требованиями Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" процедуру получения отсрочки на военную службу по мобилизации для родных лиц, пропавших без вести.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до принятых правительством изменений основанием для получения отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, не имели возможности получить отсрочку.

Теперь процедура получения отсрочки для семей лиц, пропавших без вести, будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона, благодаря замене требования о предоставлении судебного решения о признании лица пропавшим без вести на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести (то есть родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда).

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, относятся: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения. Также имеют право на отсрочку женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Напоминаем, согласно действующему законодательству, предусмотрено право на отсрочку от мобилизации в армию для лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.