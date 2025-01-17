В Налоговой кадровые изменения: уволены руководители 2 региональных управлений и 5 департаментов

В Государственной налоговой службе происходят кадровые изменения, уволены семь человек с руководящих должностей.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так Кравченко отметил, что уволены руководители еще 2-х региональных управлений:

ГУ ГНС в г. Киеве.

ГУ ГНС в Черкасской области

Также изменения в центральном аппарате. Уволены руководители 5-ти департаментов:

директора департамента трансфертного ценообразования

директора департамента правового обеспечения

директора департамента налогового аудита

директора департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции

директора департамента экономического анализа.

