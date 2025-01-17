РУС
Новости
В Налоговой кадровые изменения: уволены руководители 2 региональных управлений и 5 департаментов

У Податковій проводять кадрові зміни

В Государственной налоговой службе происходят кадровые изменения, уволены семь человек с руководящих должностей.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так Кравченко отметил, что уволены руководители еще 2-х региональных управлений:

  • ГУ ГНС в г. Киеве.
  • ГУ ГНС в Черкасской области

Также изменения в центральном аппарате. Уволены руководители 5-ти департаментов:

  • директора департамента трансфертного ценообразования
  • директора департамента правового обеспечения
  • директора департамента налогового аудита
  • директора департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции
  • директора департамента экономического анализа.

Топ комментарии
+18
круговерть гівна в природі
17.01.2025 01:53 Ответить
+5
В чом подвох. 8 надо призначити.
17.01.2025 01:48 Ответить
+4
А коли Гусаку Гетьманьчикову скрутять в'язи шиї.?
17.01.2025 01:59 Ответить
при зельоной владі ніколи )..він же відпрацьовує вказівки ОПи
17.01.2025 02:00 Ответить
Правильно, всіх грошей не поцупиш, а блатних і родичів багато - дайте й іншим
17.01.2025 02:35 Ответить
Збирають копійки щоб утримувати усю ту свою сувору на тисячі.
Розігнати до біса та зробити звітову систему - бізнес на довірчій основі перераховує податки до казначейства, з автоматичними перевірками сплачених податків з залученням штучного інтелекту. Довіряти громадянам - це найважливіше!
Дивись і мільйон чинуш непотрібні будуть, і зразу мобілізаційний фонд зʼявиться
17.01.2025 03:32 Ответить
17.01.2025 05:54 Ответить
Інвалідів звільнили?
17.01.2025 06:44 Ответить
рініше корупціонерів саджали
а зараз звільняють
і можно їхати у Монако.
На фронт??? ні на фронт неможливо-бо всі "інваліди"
17.01.2025 06:58 Ответить
Звільнені? Да вони ще вчора по "суд" поновились....
17.01.2025 07:18 Ответить
Поїдуть до Швейцарії відпочити на гірськолижному курорті , як перша лєдя, чи до Лондону пАтужно погуляти, як голова Рахункової палати?
Це ж тільки ПОРОХу виїзд заборонено, бо може й додаткову підтримку отримати,
а куратори з фсб їрмакаці наказали "дєржать- нє пущать"!
17.01.2025 08:13 Ответить
"Папєрєдніки" мало обдирали, або погано знали табличку ділення !
17.01.2025 08:34 Ответить
Таке враження, що ЗЄ-влада готується до великого шухера.

За останні тиждні різко і без попереджень змінено керівництво Фінмоніторига, Податкової. Наче фінансові кінці обрубають.
17.01.2025 08:34 Ответить
Цілком зрозумілі зміни - корумпований прокурор розставить на усі ключові посади таких же ефективних менеджерів-корумпованих прокурорів...
17.01.2025 08:45 Ответить
Для Зеленського головне щоб в податковій завжди були крадії.
17.01.2025 10:02 Ответить
 
 