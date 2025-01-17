В Налоговой кадровые изменения: уволены руководители 2 региональных управлений и 5 департаментов
В Государственной налоговой службе происходят кадровые изменения, уволены семь человек с руководящих должностей.
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так Кравченко отметил, что уволены руководители еще 2-х региональных управлений:
- ГУ ГНС в г. Киеве.
- ГУ ГНС в Черкасской области
Также изменения в центральном аппарате. Уволены руководители 5-ти департаментов:
- директора департамента трансфертного ценообразования
- директора департамента правового обеспечения
- директора департамента налогового аудита
- директора департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции
- директора департамента экономического анализа.
Розігнати до біса та зробити звітову систему - бізнес на довірчій основі перераховує податки до казначейства, з автоматичними перевірками сплачених податків з залученням штучного інтелекту. Довіряти громадянам - це найважливіше!
Дивись і мільйон чинуш непотрібні будуть, і зразу мобілізаційний фонд зʼявиться
а зараз звільняють
і можно їхати у Монако.
На фронт??? ні на фронт неможливо-бо всі "інваліди"
Це ж тільки ПОРОХу виїзд заборонено, бо може й додаткову підтримку отримати,
а куратори з фсб їрмакаці наказали "дєржать- нє пущать"!
За останні тиждні різко і без попереджень змінено керівництво Фінмоніторига, Податкової. Наче фінансові кінці обрубають.