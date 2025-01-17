Ночью россияне атаковали беспилотниками Одесщину: целили по припортовой инфраструктуре
Сегодня ночью, 17 января, российские войска атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.
Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
